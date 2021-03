River recibe a Racing, mientras Boca visita a Independiente.

La séptima fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol prepara para este domingo dos clásicos con mucho en juego. Desde las 18.30 horas, River Plate recibirá a Racing Club en un duelo clave por un lugar entre los cuatro mejores de la Zona A. En tanto, desde las 21.00, Independiente será local en Avellaneda frente a Boca en un encuentro que tendrá a un Xeneize urgido después de la derrota sufrida ante Talleres en La Bombonera.

La jornada de hoy tendrá, además, otros dos encuentros: Talleres vs Godoy Cruz (14.00) y Defensa y Justicia vs Vélez Sarsfield (16.15). Mientras mañana lunes jugarán: Estudiantes vs San Lorenzo (19.00), Atlético Tucumán vs Newells (21.15) y Huracán vs Gimnasia (21.15)

Ayer, Colón ratificó su gran momento al revertir su partido frente a Platense: comenzó perdiendo, pero en los últimos 25 minutos logró dar vuelta el marcador y quedarse con la victoria por 3-1. Así, el Sabalero llegó a 19 puntos en siete fechas y lidera cómodamente la Zona A.

Sus escoltas son Central Córdoba y Banfield, con 12 unidades. El elenco santiagueño igualó anoche 2-2 como visitante frente a Rosario Central, mientras el Taladro empató 1-1 frente a Aldosivi en Mar del Plata.

El otro encuentro que se disputó este sábado también correspondió a la Zona A: Argentinos Juniors venció 3-2 a Arsenal después de estar dos veces en desventaja y tras quedar con dos hombres menos en los minutos finales del partido, cuando el marcador estaba nivelado.

Anteriormente, el viernes, Lanús había superado 4-2 como local a Patronato de Paraná, mientras Unión y Sarmiento habían igualado sin goles en Santa Fe.