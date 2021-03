» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Básquet:

Se definió el regreso del Torneo de Divisiones Formativas de la ABZC







Comenzará el 10 de abril y tanto Ciudad como Boat Club integrarán la Zona A1. Después de un 2020 sin competencia por la pandemia de coronavirus, la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) confirmó el regreso de su Torneo de Divisiones Formativas, el cual contará con la participación de 20 instituciones del corredor que va desde Pilar y Escobar hasta San Pedro. Nuestra ciudad tendrá sus dos habituales representantes en el certamen: tanto Ciudad de Campana como el Campana Boat Club integrarán la Zona 1 del Nivel A junto a Náutico San Pedro y cuatro clubes de Zárate: Independiente, Náutico, Central Buenos Aires y Defensores Unidos. En tanto, en la Zona 2 del Nivel A estarán: Sportivo Escobar, Independiente de Escobar, Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, Sportivo Pilar, Atlético Pilar, Presidente Derqui e Ingeniero Raver de Los Cardales. Finalmente, en el Nivel B participarán Atlético Baradero, Unión Ciudad de Zárate, Belgrano de Zárate, Honor y Patria de Capilla del Señor, Peñarol de Pilar y Porteño de General Rodríguez. El certamen comenzará el próximo 10 de abril y se jugará a dos ruedas, todos contra todos, en cada zona. La primera fase se extenderá hasta el 6 de noviembre y luego se disputará la Fase Final con los cuatro mejores de cada zona del Nivel A conformando el cuadro de Cuartos de Final. En la primera fecha, Ciudad de Campana será local frente a Central Buenos Aires, mientras el Campana Boat Club visitará a Náutico Zárate. El Tricolor, cuyo staff de entrenadores está conformado por Martín Trovellesi (Sub 19), Eliseo Iglesias (Sub 17) y Germán Género (Sub 15 y Sub 13), ha disputado en las últimas semanas diferentes encuentros amistosos con Sportivo Escobar, Náutico Zárate y Boat Club. Por su parte, los Celestes, cuyos entrenadores son Fernando Anzuinelli (Sub 13, Sub 15 y Sub 17) y Nahuel Pinto (Sub 19) se han medido, además de con el CCC, con Belgrano, Independiente y Central Buenos Aires de Zárate. TORNEO OFICIAL En tanto, todavía no hay confirmaciones respecto al Torneo Oficial de Primera División de la ABZC, aunque se estima que comenzaría entre diez y catorce días después del inicio de la competencia de divisiones formativas. Mientras tanto, Independiente de Zárate, Náutico Zárate y Náutico San Pedro confirmaron su participación en el Torneo Provincial de Clubes que arrancará el 14 de mayo. Por su parte, Presidente Derqui es el único de la ABZC que está compitiendo en el Torneo Federal. Finalmente, de la Liga Provincial Junior están participando Sportivo Escobar, Sportivo Pilar, Atlético Pilar y Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz.



LOS CHICOS TRICOLORES DISPUTARON PARTIDOS AMISTOSOS CON NÁUTICO ZÁRATE EL PASADO MIÉRCOLES EN EL GIMNASIO DE LA CALLE CHICLANA.



