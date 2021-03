Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 28/mar/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 28/mar/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Villa Dálmine buscará hoy su primera victoria del torneo ante Guillermo Brown Villa Dálmine:

Emotivo homenaje a Matías, Ángel y Mario El Historial:

Villa Dálmine - Gmo. Brown

Por Gustavo Belsué Básquet:

Se definió el regreso del Torneo de Divisiones Formativas de la ABZC Automovilismo:

Rincón Tuerca







TURISMO CARRETERA: La categoría está visitando en este fin de semana por una nueva fecha del campeonato en el autódromo de San Nicolás. Desde las 11 hs televisa la TV Publica. QUINTO: Ese fue el puesto que obtuvo en la final de la Clase Juniors en la categoría Kart Plus el piloto local Tobias Amarillo en la última carrera de Karting en el kartódromo de Zárate. FRASCOS: No muchos sabían del emprendimiento que realizó el ex piloto de Alma Sandro Ariú en realizar frascos con berenjenas en escabeche de una calidad para recomendar donde no está definido si se meterá en el mercado local a corto plazo. ESTAR: A propósito de Ariú no estuvo en la última carrera en el encuentro realizado en Pilar para los Jeeps 4x4 dias atrás perdiéndose la segunda fecha del campeonato si bien su vehículo estaría preparado para ser de la partida. Se habrá quedado cocinando? ROTAX: Esta especialidad del karting llega al kartódromo de Zárate para desarrollar la segunda fecha del presente campeonato donde desde las 9.30 hs arranca con su espectáculo. VICTORIA: La carrera se realizó en el circuito de Marcos Paz donde se presentó la categoría de ciclomotores y en la Clase Mini Moto el piloto local Lisandro Acosta se quedó con la victoria con la atención de la motor por parte de su padre. PODIO: En cuanto en esta misma carrera participó el joven Fausto Ciaponi alcanzó el podio con el segundo lugar en otro buen trabajo del campanense que cuenta con la atención de su moto por su padre y su abuelo. TERMINADO: Sin duda que Fernando Rivas tiene su auto terminado listo para correr con todo lo que provoca "Nani" en el armado de su auto para la Clase Ligth en la categoria TC Bonaerense que se está presentando este fin de semana. PROCAR: La categoria desarrolla este fin de semana su gran premio 25 años en el autódromo de Juan y Oscar Galvez desde las 10 hs su show automovilístico. ENTENDER: La realidad es que Santiago Acuña se desprendió de su karting dando a entender que en principio no continuará en la escuelita del automovilismo por este año. BINOMIO: Lo que si podemos mencionar que don Santiago ya apuesta tras charlando con su padre ser parte del proyecto del auto para correr en la categoria que fiscaliza Fedenor y armar un binomio para encarar desde el año próximo un equipo familiar. Grande Pá! VUELCO: El que sufrió Victoria Emma en la carrera del Rally Federal donde en la ciudad de Lincol se desarrolló el hecho cuando en plena recta el auto cayó en el piso muy flojo y terminó dando un vuelvo de siete vueltas en el aire quedando el auto bastante deteriorados y sin mayores problemas para la joven campanense. TC PISTA: Una vez más la categoría visita el autódromo de San Nicolás durante este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. CONTENTO: Se realizó en Pilar la segunda competencia de las camionetas de los 4x4 donde Coky Bigi se alzó la victoria en su categoria con el ruso Tagliafino como navegante lo que cerró un buen fin de semana y se los vió muy contentos hasta a Javier Ruben Gonzalez. Mira vos! MOTIVADO: Cuenta que Don Enzo Valle se siente muy motivado con la terminación para presentarse en la ciudad de Bolivar cuando se desarrolla la carrera de las camionetas en tierras y caminos difíciles para transitar donde la capacidad del piloto debe aflojar en su totalidad. SEGUNDO: Nuevo podio para Constanza Toledo en la última carrera en la categoria Kart Plus en otro buen trabajo de la joven campanense que viene de pelear el campeonato en la última carrera el año pasado. El segundo puesto marcó que sigue en un buen momento con la atención de su padre en el karting y la motorización de Ibarra. TURISMO PISTA: La categoria encara otra carrera del campeonato este fin de semana en este fin de semana con sus tres clases y su importante parque de autos en el autódromo de Olavarría. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. PENSAR: Si bien terminó rompió el motor de su Jeep en plena competencia igual llegó al final quedándose en el segundo lugar e Iñaki Murillo disfrutó a su manera el podio obtenido sin dejar de pensar en armar un motor nuevo. CANDIDATO: Sin duda que Juan Carlos Suarez está en un momento a la hora de correr donde vuelve a poner otra victoria en karting en la Clase Potenciada en la categoria Kart Plus donde una vez mas es candidato a buscar otro campeonato. HERMANOS: Sus hermanos fueron parte de la carrera y Fernando llegó tercero y Sebastián arribó sexto en este final de la clase potenciada de la categoria Kart Plus para corroborar que los Suarez están en la alta competencia. FEDENOR: Las categorias que nuclea la Federación este fin de semana desarrolla la segunda carrera en el autódromo de Colon donde desde las 10 hs arranca con su espectáculo. CORREN: Los pilotos de Campana que corren en esta propuesta son Gonzalo Conti, Gastón Gasperini, Adriano Zarantonello y Silvestre Gallo que cada uno corre en sus correspondientes categorias. GALPON: El piloto de nivel ya tiene todo estructurado para traer a la ciudad su equipo de competición donde en tal galpón se pondrán todos los autos cuando se terminen los trabajos en el lugar mencionado. ARMARON: Continuando con esta posibilidad de traer su equipo a Campana los hermanos Emma armaron su estructura en la calle Jacob al 400 donde están todos los autos y todos los componentes de este equipo que vienen corriendo en el Rally Federal. TC BONAERENSE: La categoria llega al autódromo de La Plata para este fin de semana concreta su presentación con todas sus clases y su actual parque de autos donde desde las 9 hs comienzan con su propuesta. FECHA: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de los chasis del TC Regional confirmaron que el próximo 4 de abril desarrollaran la fecha del presente campeonato en el autódromo de La Plata. CONVENIO: Dias atrás los dirigentes de la categoria IAME de karting acaba de llegar a un convenio con sus pares de la Formula Renault donde hasta el tema económico será absorbido por la monomarca a quienes puedan llegar a la misma. BONDADES: Las flamantes motos eléctricas ya llegaron al mercado local en este mes de marzo donde llama la atención las bondades que tienen y con sus colores muy agradable con dirigentes modelos y para diferentes estilos de motos para trabajar, pasear y de alta competición. PROCAR 2000: La categoria visita este fin de semana el autódromo donde encaran otra carrera del presente campeonato que arrancan desde las 10 hs en el Juan y Oscar Galvez utilizando el circuito número nueve. PUESTO: Luego de la carrera del TC del 1100 de Alma en el autódromo de Gualeguaychú el piloto local Gastón Fernandez llegó en el sexto puesto en la final. CONFIRMAR: El GT900 acaba de confirmar que finalmente su próxima carrera el próximo 4 de abril en el autódromo de Bransen donde viene corriendo el zarateño Ivan Gonzalez se decidió correr allí y quedó confirmado. RETORNO: De la mano de Rafael Chavez en el armado del Karting se provocará el retorno de Marito Martinez a la alta competencia en la categoria Pako y la idea es llegar bien para la tercera carrera donde la planta impulsora atendida en su propio taller. ROTAX: Esta especialidad del Karting visita el Kartódromo de Zárate para realizar otra fecha del campeonato con su habitual parque de máquinas dándole curso a su espectáculo desde las diez de la mañana. ESTARAN: Dentro de este contexto estarán participando en la carrera de la Rotax los pilotos de nuestra zona los hermanos Bautista y Santino Panetta, Gabriel De Lucca y Federico Panetta en sus respectivas clases de la categoria. INCORPORAR: Sin duda que ya no le falta mas nada a Juan Sbarra que con su equipo J.R.T. ha incorporado a su estructura las señoritas pilotos con los autos del Tope Race Juniors que se están sumando a la categoria desde la próxima carrera. No contaba con tu astucia! PELEAR: En nota recientemente desarrollada por el piloto de Ariel Melon en ella dejó muy en claro que decidió realizar todo el campeonato de Motocross Baires donde asegura que va a pelear el Uno. TERMINAR: El Super TC 2000 viene de correr la segunda carrera del campeonato el pasado fin de semana en el autódromo capitalino donde el campanense Matias Milla la primera final terminó sexto para obtener el lugar séptimo en la segunda final con el Renault del equipo oficial. PROXIMA: Los dirigentes de la categoria Turismo Zonal Pista confirmaron su próxima carrera en el autódromo de Gualeguaychú el venidero 11 de abril con el Gran Premio 20 años de la categoria. FORMULA NG: Visitan este fin de semana el autódromo Juan y Oscar Galvez para llevar adelante otra fecha del presente torneo con su habitual parque de autos donde comienzan desde las 10 hs. TRABAJOS: Casi ya van quedando los trabajos que vienen realizando en el autódromo de Arrecifes y la cinta asfáltica era una de las cuestiones que deseaban poder desarrollar desde el año anterior que buscaban esta posibilidad. UBICAR: Los hermanos Panetta vienen de correr en el kartódromo de Sunchales donde en la Clase Micro Max se ubicaron en la final Santino primero y Bautista segundo con la misma estructura que lo asistan en todas las categorias. CONTENTO: En el kartódromo de Sunchales se lo vio al motorista Mauro Santucho contento porque pudo desarrollar su trabajo desde adentro del predio durante todo el fin de semana. CONTANDO: La recuperación de la nota televisiva que desarrolló contando con su emprendimiento de la fabricación de un auto eléctrico en nuestro país por parte de Sergio Tapié marcó la curiosidad para muchas personas que desconocían de tal proyecto con aire local. FOQUITA: Parece que el popular Foquita Dominguez está colaborando con su piloto Blanco que viene corriendo en la categoria Kart Plus y Don Leo desde su condición de jefe de prensa del equipo. Que tal?!

Automovilismo:

Rincón Tuerca

