El Intendente aseguró que "la actividad del Municipio no se detiene"

Abella anunció ayer que no se adherirá a nivel local al teletrabajo que propuso el gobierno nacional. "Necesitamos seguir brindándole todos los servicios a los vecinos", explicó. Al mismo tiempo pidió a los vecinos extremar los cuidados y no relajarse. El intendente Sebastián Abella anunció ayer que el trabajo del municipio "no se detiene" y que la Municipalidad de Campana no va a adherir al teletrabajo que propuso el gobierno nacional durante el mensaje emitido en la noche del domingo a raíz del aumento de casos de corona-virus a nivel nacional. "Todos los trabajadores municipales van a seguir trabajando como hasta ahora, necesitamos mantener en funcionamiento todos los servicios", destacó el intendente.

El intendente Sebastián Abella señaló: "no podemos volver a parar la ciudad". "Las tareas de un municipio son muy distintas a las que pueden tener dependencias del gobierno nacional, donde sí pueden hacerse a distancia", resaltó el jefe comunal para diferenciar la situación. "Vamos a seguir arreglando las calles, colocando rap, haciendo el mantenimiento del espacio urbano, castrando a nuestras mascotas y brindando todos los servicios que damos a diario para mejorar la calidad de vida de cada vecino. No podemos volver a parar la ciudad", enfatizó Abella. Asimismo, el Intendente pidió a los vecinos que se sigan "cuidando y más aún en este fin de semana largo que tenemos por delante". "Les pido que no se relajen, que extrememos los cuidados", finalizó.





