Otro empate con gusto a poco

Si bien mostró mejoras respecto a sus anteriores presentaciones, Villa Dálmine terminó 1-1 con Guillermo Brown y cosechó su tercera igualdad consecutiva en el arranque del campeonato. El próximo domingo visita a Brown de Adrogué. No hay dos sin tres, dicen. Y el arranque de Villa Dálmine en el Campeonato 2021 de la Primera Nacional lo prueba: a pesar de mejorar respecto a sus presentaciones anteriores cosechó su tercer empate consecutivo tras igualar 1-1 como local frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Con los debuts de Franco Flores, Alejandro Gagliardi y Luciano Vázquez y el regreso a la titularidad de Cristian Ojeda, el equipo de Felipe De la Riva mostró otra impronta, pero no pudo superar las limitaciones que ya había mostrado en las primeras dos fechas. El entrenador mantuvo el 4-1-4-1, un esquema que no pareció sentarle cómodo ni a Gagliardi ni a Ojeda y que dejó a Vázquez muy solo entre los centrales rivales, tal como le sucedió a Sergio Sosa ante Independiente Rivadavia y Atlético de Rafaela. Igualmente, el principal déficit que mostró el equipo de nuestra ciudad fue la dificultad para cambiar de ritmo en campo contrario, para tratar de sorprender a un rival limitado, preparado para defenderse en su terreno con todos sus hombres (Larrea, quien había sido el único capaz de desequilibrar individualmente en las primeras fechas, fue suplente). En este contexto, el tándem Schweizer-Sánchez terminó redondeando una floja actuación y resultó ser Tello el único que se animó a romper la línea media, tratando de asociarse a Ojeda y abriendo espacios también para las proyecciones de Flores. Del otro lado, a Romero (un central devenido en lateral) y a Sánchez (un lateral devenido en mediocampista) les costó más combinarse con Gagliardi. Y Vázquez evidenció la falta de partidos, aunque también mostró oficio para generar foules pivoteando de espaldas. De hecho, las pelotas paradas terminaron siendo la mejor arma del Violeta. Y por esa vía convirtió su primer gol del campeonato, gracias a un cabezazo de Pollacchi en la parte final del primer tiempo. Sin embargo, en un quedo en el arranque del complemento, sufrió la igualdad del elenco patagónico y, de allí en adelante, sus limitaciones ofensivas se fueron haciendo cada vez más obvias. El próximo domingo, por la cuarta fecha, Villa Dálmine visitará a Brown de Adrogué y, al igual que ante Atlético de Rafaela, deberá acomodarse a una cancha de dimensiones reducidas. Un escenario en el que difícilmente aparezca ese ansiado volumen de juego que intentó asomar en algún momento ante Guillermo Brown y que todavía sigue siendo una cuenta pendiente. De la misma manera que también sigue pendiente esa ansiada primera victoria, no solo por los tres puntos, sino por la inyección de confianza que el plantel pareciera necesitar. EL PARTIDO Cuatro cambios decidió De la Riva para esta presentación: Flores ingresó en el lateral derecho en reemplazo de Moyano, mientras Ojeda, Gagliardi y Vázquez conformaron la nueva ofensiva del equipo (Rizzi y Larrea quedaron entre los suplentes; y Sosa fue baja por un golpe). Con estas novedades, el Violeta mantuvo la línea de cuatro en el fondo; Tello y Sánchez jugaron a los costados de Schweizer como volantes internos; Ojeda y Gagliardi se movieron por delante, volcados sobre los costados; y Vázquez fue la referencia de ataque. El objetivo del entrenador era lograr mayor volumen de juego desde la tenencia del balón, el gran déficit de las primeras dos fechas. Y si bien el equipo salió mejor predispuesto en ese sentido, volvió a mostrar falta de fluidez y, sobre todo, de cambio de ritmo de mitad de cancha hacia adelante. En ese contexto, Gagliardi ofreció algunos movimientos interesantes, sobre todo girando hacia el medio; mientras Ojeda intentó convertirse en conductor, cerrándose incluso por momentos para abrirle espacio a las subidas de Tello y Flores. Entonces, el equipo mejoró respecto a sus anteriores presentaciones. Pero las limitaciones pudieron más ante un rival que esperaba con todos sus hombres en campo propio. Es que Schweizer y Sánchez tenían dificultades para verticalizar el balón y, más adelante, el "Tibu" Vázquez no lograba entrar en el circuito. Así, algunos chispazos aislados de Gagliardi y los avances de Tello eran las alternativas para romper la monotonía de la "prolija circulación". Por eso, las únicas oportunidades que tuvo a disposición Villa Dálmine fueron producto de foules que cometió Guillermo Brown en su propio campo. En el inicio avisó Ojeda con un tiro libre que Agüero contuvo contra su palo derecho. Posteriormente, Vázquez y Cáseres ganaron de arriba y generaron situaciones de riesgo después de dos envíos cerrados que el arquero visitante había atenazado con seguridad dentro de su área chica. Y finalmente, sobre los 39 minutos, también ganó Pollacchi, cuyo cabezazo se metió contra el palo derecho de Agüero para convertirse en el primer gol del campeonato para el Violeta, que así conseguía una ventaja que tenía muchísimo valor por lo que mostraba el juego y por los antecedentes de ambos. Es que Guillermo Brown tampoco inquietaba en ataque. Sus principales opciones para avanzar estaban por los costados: Parisi y Lacunza aprovechaban algunas concesiones que daba el flanco defensivo izquierdo del Violeta (el tándem Romero-Sánchez no se mostró firme) y Ferracuti trepaba por el andarivel izquierdo, desde donde lanzó algunos centros que no prosperaron. Así, al concluir la primera parte, el equipo de nuestra ciudad se llevó al vestuario una ventaja que se justificaba más por su predisposición a tomar la iniciativa que por lo cristalizado en la primera parte. Pero que resultaba esperanzadora, porque llegaba ya a 225 minutos con el arco invicto y porque del otro lado había un rival que no inquietaba y que todavía no había convertido en el torneo. Sin embargo, en el inicio del segundo tiempo, cuando Villa Dálmine relojeaba la postura de su rival para el complemento, Lacunza volvió a pasar al ataque por derecha, aprovechó un flojo cierre de Romero y llegó hasta el fondo de la cancha para lanzar un centro atrás que Vera conectó de primera, entrando al área, para dejar sin reacción a Bilbao. El empate fue un golpe inesperado para el Violeta, que tardó en recomponerse anímicamente y tuvo su peor pasaje en el juego durante los minutos siguientes. De la Riva advirtió el momento y mandó a la cancha a Díaz y Larrea (por Sánchez y Ojeda) y también a Moyano (Flores se retiró con una molestia). El ingreso del exjugador de Berazategui y Deportivo Armenio le dio otro ritmo al mediocampo, al tiempo que Moyano le dio empuje por derecha. Pero eso no alcanzó. Es que Larrea casi no contó con oportunidades para desequilibrar en el mano a mano, mientras Gagliardi se fue apagando desde lo físico en el otro costado. Y ni Vázquez ni su reemplazante Franzoni entraban en juego. Así, los avances del local se ahogaban en tres cuartos de cancha y la única situación de riesgo que logró generar fue un cabezazo de Tello que pegó en el travesaño a los 34 minutos, tras un centro de Gagliardi desde la izquierda. Después, apenas algunas pelotas paradas en las que no se pudo aprovechar los centímetros a favor. Demasiado poco para un equipo cuyos objetivos eran, justamente, tener mayor volumen de juego y conseguir su primera victoria en el certamen. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Emanuel Bilbao; Franco Flores, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Caseres, Zaid Romero; Laureano Tello, Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez; Cristian Ojeda, Alejandro Gagliardi; y Luciano Vázquez. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Lucas Bruera, Agustín Stancato, Santiago Moyano, Facundo Rizzi, Tomás Garro, Franco Costantino, Germán Díaz, Leandro Larrea y Juan Cruz Franzoni. GUILLERMO BROWN (1): Franco Agüero; Leandro Lacunza, Nicolás Herranz, José Villegas, Bruno Paladini, Guillermo Ferracuti; Braian Aquino, Mauricio Vera, Matías Ahumada Acuña; Lautaro Parisi y Oscar Belinetz. DT: Marcelo Broggi. SUPLENTES: Franco Fragueda, Tobías Albarracín, Sebastián Medina, Franco Sivetti, Elián Coronas, Gonzalo Bazán, Elvis Bahamonde, Khalil Caraballo y Tomás Assennato. GOLES: PT 38m Maximiliano Pollacchi (VD). ST 2m Mauricio Vera (GB). CAMBIOS: ST Albarracín x Paladini (GB); 17m Díaz x Sánchez (VD), Moyano x Flores (VD) y Larrea x Ojeda (VD); 22m Sivetti x Aquino (GB) y Bazán x Ahumada Acuña (GB); 27m Franzoni x Vázquez (VD); 40m Caraballo x Belinetz (GB); 44m Medina x Vera (GB); y 47m Garro x Gagliardi (VD). AMONESTADOS: Tello (VD); Paladini, Villegas y Vera (GB). CANCHA: Villa Dálmine.ÁRBITRO: Rodrgio Rivero.

EL CABEZAZO GOLEADOR DE MAXIMILIANO POLLACCHI. FUE EL PRIMER TANTO DEL VIOLETA EN EL TORNEO.

MARCOS SÁNCHEZ NO TERMINA DE CONVERTIRSE EN UN MEDIOCAMPISTA DE JUEGO.





VÁZQUEZ HIZO SU DEBUT EN EL VIOLETA, PERO TUVO POCA PARTICIPACIÓN EN EL CIRCUITO DE JUEGO.





GAGLIARDI JUGÓ POR IZQUIERDA Y SU TENDENCIA FUE ENGANCHAR HACIA EL MEDIO PARA BUSCAR SU PERFIL. SCHWEIZER: "NOS FALTÓ CLARIDAD" Con un tono que demostraba el fastidio por no haber podido ganar, Ataliva Schweizer analizó el empate de Villa Dálmine con Guillermo Brown: "En el primer tiempo fuimos superiores, pero en el segundo entramos dormidos y nos empataron por una desatención. Después nos faltó claridad para buscar el segundo gol. Lo buscamos más con empuje o vía pelotas paradas que con claridad". Sobre la evolución del equipo respecto a las primeras dos fechas, el correntino señaló: "De a poco vamos mejorando. De los tres partidos que jugamos, éste fue en el que mejor lo hicimos. Hay que tener en cuenta que somos muchos chicos nuevos. No es una excusa, pero todavía tenemos que terminar de acomodarnos". En ese sentido, el volante central remarcó en varias oportunidades la necesidad de "encontrar esa victoria que dé confianza" para poder trabajar "con más tranquilidad" durante la semana en los aspectos que el equipo debe mejorar. Finalmente, sobre su rendimiento individual, Ataliva fue autocrítico: "Todavía me falta, tengo que mejorar en distintos aspectos. Pero creo que todos estamos buscando nuestra mejor versión. Ojalá que podamos encontrarla rápido, así se potencia el equipo". BROWN (A) GANÓ EN SAN JUAN Ayer se cerró la tercera fecha de la Zona B que integra Villa Dálmine. Y su próximo rival, Brown de Adrogué, consiguió un gran triunfo al vencer 2-1 como visitante a San Martín de San Juan con un doblete de Facundo Bruera. De esta manera, el Tricolor llegó a los 7 puntos y comparte la segunda ubicación con Independiente Rivadavia de Mendoza, otro que logró una importante victoria: le ganó 2-1 a Defensores de Belgrano en Núñez. El único líder de la Zona B es el recientemente ascendido Güemes de Santiago del Estero, que el domingo venció 1-0 a Gimnasia de Jujuy y consiguió su tercer éxito en tres presentaciones. Los demás resultados fueron: Almagro 2-1 Instituto, Santamarina 1-1 Barracas Central, All Boys 3-0 Ferro, San Telmo 0-0 Atlético de Rafaela y Deportivo Morón 1-0 Tristán Suárez. En tanto, por la Zona A, Tigre goleó ayer 4-0 como visitante a Gimnasia de Mendoza, mientras Deportivo Riestra derrotó 1-0 como local a Alvarado de Mar del Plata. Antes habían jugado: Temperley 0-2 Agropecuario, Belgrano 1-0 Estudiantes (BA), Almirante Brown 0-1 Atlanta, Estudiantes (RC) 0-2 Quilmes y San Martín (T) 1-1 Mitre (SdE). Esta noche concluye la programación de la tercera fecha con el duelo entre Nueva Chicago y Chacarita (19.00 horas; TyC Sports).

