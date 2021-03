Tenía 32 años. Fue arrollado por un camión a la altura del barrio Del Pino. Inicialmente se caratuló la causa como Homicidio Culposo, pero no se descartaba que se trate de un suicidio. Ayer alrededor de las 7:30 de la mañana, Nicolás Alejandro Leguizamón, de 32 años, perdió la vida al ser arrollado por un camión Scania a la altura del kilómetro 74,5 de la Ruta 9, mano a Rosario. El triste episodio tuvo lugar a pocos metros de la pasarela de cruce peatonal que se encuentra a la altura del barrio Del Pino. El interno 95 de la empresa EMSADE, de Villa Tesei, era conducido por Adrián Miño, de 27 años, quien se detuvo sobre la banquina unos 50 metros más adelante y llamó al 911. Inicialmente, la causa fue caratulada como Homicidio Culposo, pero por las declaraciones del chófer a Policía Científica, no se descartaba que se trate de un suicidio. Interviene la UFI 2 con asiento en nuestra ciudad.

Sobre el pavimento quedó marcada la frenada del Scania. (Gentileza: El Campanense Diario)





#AuPanamericana ramal Campana km 73,5 mano al norte carril lento obstruido por peaton atropellado.

Precaución

Vía @DIEGOPFERNANDEZ

RT @ernestoarriaga @VTVinfo @APTTA_ @dantrila pic.twitter.com/tthay8JHBo — Cronista de Tránsito (@aleginart) March 29, 2021 #Dato ya fue liberada la ruta, Panamericana Km 74 a provincia. A las 7:40 hs un hombre de aproximadamente 30 años fue embestido por un camión cisterna. Según testigos, aparente suicidio. SAME confirmó el óbito, trabajó Policía Científica y CP pic.twitter.com/pXrNv9ZrIN — Daniel Trila (@dantrila) March 29, 2021

Hombre pierde la vida sobre la Ruta 9

