Se anunció teletrabajo para los empleados públicos de Nación y el refuerzo de los protocolos sanitarios. Por ahora, las clases no se modifican. Provincia podría restringir las actividades recreativas hoy. Según nuevos indicadores, Campana es un distrito de riesgo epidemiológico. Por el país ya circulan las cepas de Gran Bretaña, Brasil y Estados Unidos. El gobierno nacional anunció un nuevo paquete de restricciones con el objetivo de disminuir los contagios de coronavirus antes el advenimiento de una segunda ola de la pandemia, entre ellas, que la administración pública evite la presencialidad y realice teletrabajo durante esta semana. "El riesgo epidemiológico está creciendo en el país", aseguró Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Ministros. A su vez, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, alertó sobre la peligrosidad de la transmisión comunitaria de las nuevas variantes del coronavirus: de acuerdo a la cartera de Salud se han detectado 28 contagios de la mutación del Reino Unido (en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán) y 17 de la variante Manaos (en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero). Las medidas adoptadas por Nación incluyeron que desde el lunes hasta el miércoles inclusive el sector público nacional quedara eximido de asistir al lugar de trabajo, cumpliendo sus tareas de modo remoto o por teletrabajo. El Gobierno nacional invitó a sumarse a esta medida a los gobiernos provinciales, municipales, poder legislativo, judicial y al sector privado. Por ahora, el Municipio de Campana descartó imitar la decisión. Al mismo tiempo, ante la proximidad de Semana Santa, los Ministerios de Salud y de Turismo y Deportes están manteniendo reuniones con las cámaras de turismo, de transporte y las aerolíneas para fortalecer los protocolos de cuidado. Además, se va a convocar un Consejo Federal de Salud y de Turismo conjunto para trabajar de manera consensuada y federal. En relación con las actividades educativas, la presencialidad en las aulas es una prioridad y por ahora los distintos regímenes -presenciales e híbridos- a los que están sujetos establecimientos públicos y privados no serán modificados. El Gobierno nacional destacó la importancia de continuar llevando adelante las medidas básicas de cuidado que son la distancia de dos metros, utilizar tapa boca, mantener la higiene de las manos, realizar las actividades al aire libre o en ambientes aislados. Además, destacó la importancia de la consulta precoz ante síntomas, de evitar el contacto con otras personas y de cumplir el aislamiento en caso de ser contacto estrecho de un caso. Nuevos indicadores Por su parte, Vizzotti y Cafiero también anunciaron el nuevo índice para definir el riesgo epidemiológico tanto de las grandes urbes como en los pueblos. Ahora los indicadores constarán de dos variantes (Razón de los casos e Incidencia) que serán la base para que el Gobierno nacional evalúe con los gobiernos provinciales y municipales nuevas medidas para evitar mayores contagios. La Razón de los casos activa las alarmas cuando el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20 (es decir, que los casos aumenten un 20% de una quincena a la otra). En tanto, la Incidencia preocupa cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes sea superior a 150. Los distritos donde aumentaron la razón y la incidencia en la provincia de Buenos Aires son Avellaneda, Berazategui, Campana, Cañuelas, Chivilcoy, Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Alvarado, General San Martín, Hurlingham, José C. Paz, La Plata, Lanús, Malvinas Argentinas, Morón, Necochea, Olavarría, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Trenque Lauquen, y Vicente López. De acuerdo a los datos suministrados por el Municipio en su parte diario, el primer indicador fue superado solo una vez por Campana en las últimas cinco semanas. Mientras, el segundo lo viene superando desde hace tiempo. Restricciones provinciales En este marco, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunciaría hoy nuevas restricciones horarias, de circulación y de actividades recreativas, en línea con las medidas tomadas por el Ejecutivo nacional. Así lo confirmó el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan. "La segunda ola famosa iba a llegar, bueno llegó antes, así que seguramente vamos a tomar medidas y mañana las vamos a estar anunciando", afirmó. Para terminar de cerrar los detalles de los anuncios las autoridades bonaerenses se reunirán con expertos y harán una ronda de consulta con los intendentes de los 135 distritos. El Ministro de Salud adelantó que serán medidas similares a las medidas que tomó el Gobierno bonaerense a principio del verano, cuando se habían alcanzado los 4.500 casos diarios, después de haber tenido 1.300 hacia fin del año pasado. En ese momento se restringió la circulación nocturna. Esas medidas, recordó Gollan, "fueron muy fuertes hacia las zonas turísticas" y permitieron "andar un camino de descenso" tras el pico registrado, aunque asumió que las cifras de contagios "siempre fueron altas" y solo se comenzó a observar un "esquema de descenso". Sin embargo, el funcionario indicó que se tratará de "preservar la cuestión productiva, comercial e industrial lo más posible, e incluso la presencialidad cuidada en las escuelas", para lo que se requiere que la gente "cumpla las normas de cuidado". Gollan también anticipó que "hay un relajamiento general, por eso en las medidas que se van a anunciar tendrán que ver con el refuerzo de control de los protocolos". "Estamos en una situación donde tenemos 40% de disponibilidad de camas de terapia intensiva", precisó. Otro de los que dio pistas de por dónde van a ir las nuevas restricciones en la provincia fue el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, quien adelantó que se "evalúa" restringir actividades recreativas. En ese sentido, el sanitarista marcó que "hay evidencia de que frecuentar espacios cerrados no colabora, por ahí no hace falta cerrar los bares, sino tratar de que la asistencia sea en veredas, terrazas o espacios abiertos". Nuevas variantes En la Argentina, ya hay transmisión comunitaria de cuatros variantes que preocupan, según informó el Consorcio País, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, que está integrado por laboratorios públicos y privados que fueron agrupados para hacer la vigilancia del genoma del virus. Son las variantes de Manaos y Río de Janeiro, Brasil, la del Reino Unido y la de California, Estados Unidos. "Todas las muestras fueron obtenidas entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2021. Algunos de los casos detectados de las variantes 501Y.V1 (Reino Unido), 501Y.V3 (Manaos) y CAL.20C (California) corresponden a individuos sin antecedentes de viaje ni contacto estrecho con viajeros", afirmaron en el comunicado de prensa. Hasta el momento -aclararon- no se detectó en la Argentina la combinación de mutaciones características de la variante de Sudáfrica, que ha sido investigada y que reduciría la eficacia de algunas vacunas. El 3 de marzo ya se había detectado transmisión comunitaria de las variantes de Reino Unido y la de Río de Janeiro. Ahora se sumaron las variantes de California y la de Manaos. "No todos los casos de la variantes de California tienen antecedentes de viajes. Con respecto a la variante de Manaos son pocos, pero no tienen nexo epidemiológico", dijo la científica Mariana Viegas, coordinadora del Consorcio País. En el caso de la variante del Reino Unido, alertaron de que "se observó un aumento en la frecuencia de detección" en los casos analizados en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano durante las últimas semanas epidemiológicas. Señalaron que podría aumentar su frecuencia y convertirse en la variante dominante.

