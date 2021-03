A TIERRA Aerolíneas Argentinas detalló que desde ayer y hasta el 9 de abril no habrá vuelos a Chile, Brasil y México, ya que se decidió cancelarlos en el marco de las disposiciones del Gobierno para prevenir la segunda ola de contagios de coronavirus. "La empresa ha trabajado en la reubicación de todas las reservas de pasajeros en vuelos alcanzados por la normativa permitiendo el regreso al país de todos los residentes argentinos en vuelos especiales autorizados por la ANAC", informó la aerolínea de bandera en un comunicado. "Cabe mencionar que, paralelamente a la reducción progresiva de vuelos prevista para las próximas dos semanas, la compañía dispuso aviones más grandes en algunos de sus vuelos para asegurar el traslado de todos los pasajeros", puntualizó.



DESVÍO INVESTIGADO La Justicia puso en la mira el traslado fuera de protocolo en un avión comercial de Aerolíneas Argentinas de 60 dosis de la vacuna Sputnik V hacia la ciudad santacruceña de El Calafate. De acuerdo a la denuncia presentada por la diputada nacional del PRO Graciela Ocaña, que recayó en la fiscalía número 3 a cargo de Eduardo Taiano, el vuelo en el que se produjo la sospechosa maniobra partió el 23 de enero a las 8.40 desde Ezeiza. Según los datos aportados, en el vuelo habría viajado el jefe de la central de monitoreo del Hospital Posadas, por lo que la fiscalía analiza si incluir el expediente en la causa por el presunto vacunatorio VIP que organizó el Ministerio de Salud a cargo -por entonces- de Ginés González García con personal de ese establecimiento médico. ESTABLE El dólar blue operó sin cambios y cerró a $142 y el "ahorro", que incluye una carga impositiva del 65%, superó los $161, en una jornada en la que el Banco Central logró sumar reservas por US$ 60 millones. La autoridad monetaria volvió a aprovechar el buen ingreso de divisas por parte de exportadores y comprar divisas, con lo que en el mes lleva embolsados unos US$ 1.450 millones. A lo largo de la semana pasada, y favorecidos por los precios altos de materias primas a nivel internacional, exportadores de cereales y oleaginosas totalizaron ingresos por US$ 458,2 millones. En casi cuatro meses, la entidad que conduce Miguel Ángel Pesce lleva adquiridos US$ 2.840 millones: en diciembre, US$ 608 millones; en enero, US$ 157 millones y en febrero, US$ 633 millones. TRISTE ADIÓS A una semana del nacimiento de su hijo Félix, Sofía Sarkany murió este lunes 29 en una clínica de Florida, Estados Unidos, donde estaba internada en terapia intensiva por un cáncer de útero. Si bien le habían diagnosticado la enfermedad en 2018, la joven de 31 años decidió no hacerlo público para transitarla con tranquilidad acompañada por Tomás Allende, quien fue su pareja durante más de tres años, y el resto de su familia, entre quienes se destaca su padre, el empresario del calzado Ricky Sarkany, y congeló óvulos para asegurarse de que iba a poder cumplir sus sueño de ser mamá. Así fue como recurrió al método de subrogación de vientre en Miami para que su bebé se gestara en el útero de una madre sustituta. Pero en cuestión de días el estado de Sofía estado se agravó aún más y debió ser trasladada al sector de cuidados intensivos. CAMBIOS PROFUNDOS El gabinete del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sufrió una profunda reforma, con el cambio de seis ministros, incluyendo el de Relaciones Exteriores, Defensa y Justicia, según anunció el Ministerio de Comunicaciones. Los cambios se iniciaron por la mañana, con la renuncia del canciller, Ernesto Araújo, bajo duras críticas por el fracaso de la política de Brasil para contener la pandemia de coronavirus, y se amplió por la tarde con cambios imprevistos.

Breves: Noticias de Actualidad

30 de Marzo de 2021

