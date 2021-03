¿Un siniestro vial cada media hora en AMBA?

Cuando los datos nos invitan a la reflexión. Por Rodrigo Parodi, Experto en Control de Gestión en iúnigo "¡Qué día de miércoles!". Esta expresión tan popular utilizada para señalar un mal día, o una jornada durante la cual las cosas no salen como uno espera, es realmente una advertencia a la que no podemos dejar de prestarle atención al momento de salir a la calle. Es que, según nuestras estadísticas, el miércoles es el día de la semana en el que se produce la mayor cantidad de siniestros viales. De acuerdo con este relevamiento, realizado entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, con los clientes de iúnigo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en promedio se produce un siniestro cada media hora. Teniendo en cuenta el origen de los mismos, clasificamos sus causas en dos grandes grupos que muestran una distribución pareja: aquellos asociados con los robos (23 por día) y los que son consecuencia de los choques (24). Más allá del dato curioso y el juego de palabras sobre el pico de siniestros viales que se desencadenan los miércoles, debemos tomar conciencia sobre la importancia de prevenir este tipo de incidentes cada vez que salimos de nuestros hogares. Este problema no es cuestión de un solo día, sino que nos afecta durante toda la semana, en mayor o menor medida. Los lunes por la mañana muestran un particular salto de los siniestros con respecto al fin de semana. Los martes y miércoles, durante la tarde, se observa el máximo de accidentes o robos. Y hacia el final de la semana, los viernes se posicionan como el segundo día con mayor proporción de siniestros, especialmente durante la tarde noche cuando, sin casualidades mediante, empezamos a relajarnos pensando en el descanso, agotados por la vorágine laboral, y bajamos nuestro nivel de alerta y atención a los posibles peligros de la calle. Las estadísticas también nos permiten reconocer las zonas donde se produce el mayor número de siniestros viales. Claro que este dato es relativo, ya que depende de ciertas variables y es esperable que la concentración de robos y accidentes ocurra donde existe una circulación de vehículos más grande. Realizada esta aclaración, normalmente los barrios donde se producen la mayor cantidad de accidentes son Abasto y Balvanera, en CABA, y el partido de San Martín, en la Provincia de Buenos Aires. En el caso de los robos, existe la tendencia de considerar a ciertas zonas como "de mayor riesgo". Por ejemplo, en el primer cordón de GBA y, especialmente, las zonas Oeste y Sur, es más probable que ocurra la sustracción de un vehículo o de algún accesorio, como las ruedas, que resultan ser las protagonistas más frecuentes de las denuncias, junto con las realizadas por daños en las cerraduras. Prevenir los siniestros viales para bajar estas estadísticas depende de cada uno de nosotros. Lamentablemente, hoy son 48 accidentes por día los que ocurren, hablando exclusivamente de AMBA, pero si respetamos las leyes de tránsito entre todos, mañana seguramente puedan ser menos. Frente a este escenario, la idea de contar con un seguro de calidad se vuelve imprescindible y, además, una herramienta clave para evitar problemas a futuro.



¿Un siniestro vial cada media hora en AMBA?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar