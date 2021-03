Cantlon en juicio por calumnas e Injurias con Real Politik

El portal electrónico de noticias accedió a bajar una nota publicada en 2019 y ahora el concejal de la UV Calixto Dellepiane va por la retractación. "Fue una operación de prensa, querían polarizar la elección nivel local y entiendo que tanto a Juntos por el Cambio como al Frente de Todos les sirvió", señaló.

"Ya teníamos una medida cautelar favorable apenas salió la nota en el 2019, y se bajó del portal. Fue una operación de prensa, querían polarizar a nivel local y entiendo que tanto a Juntos por el Cambio como al Frente de Todos les sirvió. De hecho, en ese momento, en el Concejo Deliberante nosotros definíamos las votaciones, sin embargo ambos bloques que se suponían eran antagónicos se ponían de acuerdo", señaló el concejal Axel Cantlon de la UV Calixto Dellepiane sobre una querella por Calumnias e Injurias que le inició al portal electrónico de noticias Real Politik en el que se asociaba a su persona y a su familia a actividades ilícitas.

"Citamos a Santiago Sautel y su socio a una audiencia de conciliación obligatoria y no se presentaron. En su lugar estuvo presente un Defensor de Pobres y Ausentes, quien no recibió respuesta de ellos, y terminó contestando el traslado sin ningún tipo de aporte al expediente. Es decir, que todas las manifestaciones que nosotros hicimos, no fueron contestadas por la otra parte. Esto demuestra claramente que no tenían ningún elemento de prueba para sostener lo que habían afirmado en el portal. Ahora falta que se abra la audiencia para debate, es decir, el juicio propiamente dicho, donde cada uno expresará su posición y luego el Juez deberá dictar sentencia", comentó Cantlon.

"Me costó muchísimo notificarlos, porque obviamente se negaban. Gracias a la pandemia, se encontraban en sus casas y fueron notificados. Lo que me interesa es probar que lo que se dijo en esa nota es todo mentira, sin dudas fue una operación de prensa desde todo punto de vista. Lo que pretendo es que Real Politik se retracte para que mis vecinos sepan que ahí no decían más que calumnias e injurias. Gracias a Dios, mis hijos no llegaron a verla. La nota decía un montón de barbaridades de mí y de mi familia. Si yo puedo hacer política, es gracias a la historia de mi familia en la ciudad… Lo que veo es que la política en Campana está llegando a límites exorbitantes, con gente dispuesta a cualquier cosa con tal de aferrarse a un sillón o a una banca", concluyó.