Inició el sábado al mediodía y el domingo por la mañana quedó aprobada en Diputados. "El 97% de los trabajadores activos quedarán exentos, otro tanto pasará con los jubilados: más del 98% estará exceptuado de pagar Ganancias", señaló el diputado Carlos Ortega. La Cámara de Diputados dio media sanción este domingo por la mañana al proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias que eleva a $150 mil el mínimo no imponible con retroactividad al 1 de enero del 2021. La votación final fue 241 afirmativos, cero negativos, y tres abstenciones. La maratónica sesión que inició el sábado al mediodía, contó con la presencia del diputado campanense del Frente de Todos, Carlos Ortega, quien asistió al congreso luego de superar su reciente contagio con COVID 19 (ver recuadro). "Macri asumió su presidencia prometiendo que sacaría el Impuesto a las Ganancias. No sólo no cumplió, sino que terminó prácticamente duplicando la masa de trabajadores alcanzados. Hoy dimos un paso para corregir esa situación y el 97% de los trabajadores activos quedarán exentos, otro tanto pasará con los jubilados: más del 98% estará exceptuado de pagar Ganancias", señaló Ortega. El legislador de nuestra ciudad puso también el acento en las diferentes modificaciones realizadas al proyecto original de Sergio Massa "a partir del diálogo y el aporte de todo el espectro sindical" para definir el texto final votado hoy, "incluyendo la perspectiva de género", dado que se prevé la deducción por concubino cualquiera fuera su sexo. Además de que los trabajadores que cobran hasta 150 mil pesos brutos y los jubilados que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas no pagarán impuesto a las ganancias, los puntos centrales del proyecto que ya fue girado por Massa al Senado son: El aguinaldo de los sueldos hasta 150 mil pesos brutos no pagará impuesto a las ganancias; se duplica la exención por hija o hijo discapacitado; se mantiene el incremento del 22 por ciento del plus patagónico; los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pagarán ganancias pero la AFIP establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos; y la actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social). También está previsto que el personal de Salud seguirá eximido hasta septiembre de pagar impuesto a las ganancias por las guardias u horas extras; los gastos de guardería hasta tres años no pagarán ganancias hasta un tope anual de 67 mil pesos; la provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones o el otorgamiento de un pago por capacitación no pagará el impuesto. La ley será retroactiva al 1 de enero de este año. "Estamos hablando de que el Estado dejará de recaudar unos 48 mil millones de pesos. Además de ser un alivio al bolsillo de más de 1 millón 200 mil trabajadores y jubilados, se trata de otra de las tantas medidas impulsadas para recomponer la economía y dinamizar el mercado interno. Ojalá que este sea el paso inicial hacia una gran reforma tributaria y progresiva a la que aspiramos todos que premie la inversión, la producción y la creación de nuevos puestos de trabajo", concluyó Ortega.

Ortega asistió a la sesión de manera presencial, luego de superar su contagio con COVID 19.





La votación final fue 241 afirmativos, cero negativos, y tres abstenciones. El proyecto ya fue girado al Senado. "JUNTOS POR EL CAMBIO MIENTE Y MINTIÓ SIEMPRE" Tanto el Diputado Nacional Carlos Ortega como su pareja, la Diputada Provincial Soledad Alonso, fueron COVID Positivo y a fines de la semana pasada fueron dados de alta. En febrero pasado, ambos legisladores del Frente de Todos fueron acusados desde el oficialismo local de haberse vacunado contra el Corona Virus de manera irregular, lo cual fue desmentido por Alonso y Ortega con una solicitada en este medio. Consultada al respecto, Alonso comentó: "No sólo no nos vacunamos, sino que nos contagiamos. Particularmente yo la pasé bastante mal y todavía me estoy recuperando físicamente. Pero lo importante es que nuestros vecinos tomen conciencia que la flagrante mentira que pretendieron instalar desde el oficialismo demuestra que Campana está manejada por mentirosos, dispuestos a cualquier cosa para entorpecer el Programa de Vacunación, donde está en juego nada más y nada menos que la salud de nuestra gente. Acá hay un responsable político de Juntos por el Cambio y es el Intendente Sebastián Abella. Por suerte, cada vez está más claro que tanto a nivel nacional como a nivel local, Juntos por el Cambio miente y mintió siempre". VARELA A FAVOR DE LA MODIFICACIÓN DE GANANCIAS "En nuestra ciudad tendrá un impacto importante, casi el 60% de los que tributaban ganancias dejarán de hacerlo a partir de estos cambios", señaló el referente local de Somos Barrios de Pie. "La modificación del Impuesto a las Ganancias, es una de las premisas de campaña de Alberto Fernández. El impuesto al salario de los trabajadores era una enorme injusticia, estos cambios no solo traerán alivio a los salarios de quienes dejen de pagar este impuesto, sino que además es dinero que vuelve en consumo interno. Una vez más, el gobierno nacional haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y en este proceso tanto Carlos Ortega, flamante diputado nacional, como la Diputada Provincial Soledad Alonso fueron parte de este trabajo, que en nuestra ciudad tendrá un impacto importante, casi el 60% de los que tributaban ganancias dejarán de hacerlo a partir de estos cambios. Es importante acompañar estos espacios como la Néstor Kirchner Campana que convocan con amplitud y luchan por los derechos de los trabajadores y los más humildes", señaló Guillermo Varela, referente local de Somos Barrios de Pie.

"Es dinero que vuelve en consumo interno", señaló Varela sobre el proyecto de ley.

Luego de una maratónica sesión:

La reforma del Impuesto a las Ganancias tiene media sanción en Diputados

