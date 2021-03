» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 30/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 30 de Marzo







DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR Establecido por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO), durante el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar llevado a cabo en Bogotá (Colombia), en el año 1988, en este día se visibilizan las problemáticas y la discriminación que padecen estas trabajadoras y se reivindican sus derechos. El año pasado, la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar (FITH) presentó el "Manifiesto sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras del Hogar y la Lucha Contra la Pandemia del Coronavirus"; en el mismo, se reclama el derecho a un entorno de trabajo libre de peligros; el derecho a ser informados sobre la pandemia; el derecho a salario por días de enfermedad y acceso a un seguro médico; y la protección de los derechos laborales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó, en el año 2020, que en América Latina y el Caribe entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado y aproximadamente el 93% son mujeres. A su vez, más del 77% trabajan en condiciones de informalidad y tienen un salario igual o inferior al 50% del promedio de todos los trabajadores.



CARLOS REUTEMANN LOGRA SU PRIMER TRIUNFO EN LA FÓRMULA 1 Ocurrió en el año 1974 cuando Carlos Reutemann, al volante de un Brabham BT44-Cosworth, ganó el Gran Premio de Sudáfrica. En ese entonces, la última vez que un argentino había ganado en la Fórmula 1 había sido en el Gran Premio de Alemania 1957; en el mismo, Juan Manuel Fangio dominó la carrera a bordo de su Maserati 250F dejando atrás a Mike Hawthorn y a Peter Collins. La carrera se corrió en Kyalami, autódromo situado en Gauteng (Sudáfrica), el santafesino partió en la segunda fila y, a unos cuantos metros, logró superar al sudafricano Jody Scheckter y al suizo Clay Regazzoni. Tras superar a Niki Lauda, Reutemann se adueñó de la punta hasta la última vuelta devolviendo a la Argentina a lo más alto del podio. Detrás de él arribaron, por unos escasos segundos, el francés Jean Pierre Beltoise a bordo de un BRM P-201 y el británico Mike Hailwood en un McLaren M23 Cosworth. El piloto dejaba atrás la amargura de haber abandonado a media vuelta del final en el Gran Premio de Argentina: "hice una carrera exactamente igual a la de Buenos Aires, sólo que nos escapamos dos, Niki Lauda y yo. Él tomó la punta de entrada y yo lo seguí siempre a buen ritmo. Cuando comprobé que no se me podía escapar, esperé mi momento y después de dos intentos lo superé. Después él tuvo un problema eléctrico en su Ferrari al final y por eso terminé muy cómodo".



SE LANZA "BORED" Un día como hoy en el año 2017, Billie Eilish lanzaba el sencillo "Bored". Perteneciente a la banda sonora de la serie "13 Reasons Why" y compuesta por la cantante estadounidense junto a su hermano Finneas O´Connell, Tim Anderson y Aron Forbes, la canción es acerca de las relaciones tóxicas: "está inspirada en estar atrapado en una relación que no va a ninguna parte. Cuando estás en un lugar tóxico con alguien y te tratan mal durante tanto tiempo, que al final te terminas acostumbrando" manifestó Eilish.



