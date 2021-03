Con un tono que demostraba el fastidio por no haber podido ganar, Ataliva Schweizer analizó el empate de Villa Dálmine con Guillermo Brown: "En el primer tiempo fuimos superiores, pero en el segundo entramos dormidos y nos empataron por una desatención. Después nos faltó claridad para buscar el segundo gol. Lo buscamos más con empuje o vía pelotas paradas que con claridad". Sobre la evolución del equipo respecto a las primeras dos fechas, el correntino señaló: "De a poco vamos mejorando. De los tres partidos que jugamos, éste fue en el que mejor lo hicimos. Hay que tener en cuenta que somos muchos chicos nuevos. No es una excusa, pero todavía tenemos que terminar de acomodarnos". En ese sentido, el volante central remarcó en varias oportunidades la necesidad de "encontrar esa victoria que dé confianza" para poder trabajar "con más tranquilidad" durante la semana en los aspectos que el equipo debe mejorar. Finalmente, sobre su rendimiento individual, Ataliva fue autocrítico: "Todavía me falta, tengo que mejorar en distintos aspectos. Pero creo que todos estamos buscando nuestra mejor versión. Ojalá que podamos encontrarla rápido, así se potencia el equipo".



Villa Dálmine:

Schweizer; "Nos faltó claridad"

