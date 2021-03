GANÓ SAN LORENZO En el cierre de la séptima fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, San Lorenzo venció 2-0 como visitante a Estudiantes de La Plata y encontró un respiro en su complicado presente. El Ciclón se impuso con goles de Nicolás Fernández y Juan Ramírez y ahora suma 8 unidades, por lo que quedó a cuatro de los tres escoltas de la Zona A: Central Córdoba de Santiago del Estero, Banfield y Racing Club, que el domingo igualó 0-0 con River Plate, que se mantiene quinto con 11 puntos. El líder es Colón con 19. En tanto, por la Zona B se disputaron ayer dos encuentros: Atlético Tucumán le igualó 2-2 como local con Newells, mientras Huracán empató 1-1 con Gimnasia (LP) en Parque Patricios. El Lobo (10 puntos) desaprovechó la oportunidad de alcanzar el cuarto puesto, por lo que las primeras posiciones siguen mostrando a Vélez (16) como líder, a Independiente y Lanús (13) como escoltas y a Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe (11) compartiendo el cuarto lugar. Con 10, al igual que Gimnasia, aparece Boca, que también tuvo su chance de meterse entre los cuatro de arriba en esta fecha (el colombiano Sebastián Villa falló un penal en el cierre del empate 1-1 con Independiente). CAYÓ EL SUB 23 EN JAPÓN En su segunda presentación frente a Japón, el Seleccionado Sub 23 perdió ayer 3-0 y, de esta manera, cerró su gira de preparación para los Juegos Olímpicos de Tpkio con un triunfo (el viernes había ganado 1-0 con gol de Adolfo Gaich) y esta derrota. "Ojalá podamos tener a todos los jugadores que uno desea", señaló el entrenador Fernando Batista, pensando en la cita olímpica. EL KUN DEJARÁ EL CITY El argentino Sergio Agüero anunció ayer que, al finalizar la temporada, no seguirá en Manchester City, equipo al que arribó en 2011 y del cual se transformó en ídolo al convertir el gol del campeonato de Premier League logrado en 2012, después de una sequía de 44 años. El delantero, de 32 años, disputó 384 partidos en el conjunto inglés y es su máximo artillero histórico con 257 tantos. Además, ha conquistado 13 títulos en total. CADU Y FLANDRIA El Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana tiene dos líderes: Defensores Unidos y Flandria, que suman 10 puntos. El conjunto zarateño venció 1-0 como visitante a Argentino de Quilmes, mientras el Canario superó 2-1 como local a Talleres de Remedios de Escalada. Los demás resultados de esta cuarta fecha fueron: Los Andes 1-1 Fénix, Acassuso 1-2 Comunicaciones, Sacachispas 1-0 Deportivo Armenio, Deportivo Merlo 1-0 San Miguel, Cañuelas 4-1 UAI Urquiza y J.J. Urquiza 2-1 Villa San Carlos. MIDLAND, ÚNICO LÍDER Por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Midland venció 2-1 como local a Berazategui y quedó como único líder con 10 unidades. Los demás resultados de la jornada fueron: Luján 1-3 Excursionistas, Atlas 2-0 L.N. Alem, Lamadrid 1-3 Ituzaingo, Real Pilar 3-0 Dock Sud, Claypole 0-3 Laferrere, El Porvenir 1-0 San Martín (B) y Victoriano Arenas 3-3 Argentino de Merlo. Hoy se cierra la fecha con el duelo Deportivo Español vs Central Córdoba (R). PRIMERA A FEMENINA El domingo se completó la primera fecha de la máxima categoría del Torneo Femenino que organiza AFA. Por la Zona A jugaron: Lanús 3-3 Gimnasia (LP), Boca Juniors 4-1 Defensores de Belgrano, Racing Club 0-1 Deportivo Español y El Porvenir 2-2 San Lorenzo. Y por la Zona B lo hicieron: UAI Urquiza 6-1 Villa San Carlos, Excursionistas 0-12 River Plate, Comunicaciones 0-3 Independiente, Estudiantes (LP) 1-1 Platense y Rosario Central 2-0 Huracán.



Breves: Fútbol

30 de Marzo de 2021

