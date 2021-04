» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 31/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Preparan la conmemoración de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas







El intendente Abella se reunió con ex combatientes para conversar acerca de las actividades. Desde hace unas semanas, el Municipio viene trabajando en la puesta en valor en los distintos monumentos que rinden homenaje a los caídos. Ante la proximidad de un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas, el intendente Sebastián Abella avanza junto a ex combatientes en la organización de las actividades conmemorativas al tiempo que supervisa la puesta en valor de los monumentos que les rinden homenaje. En este contexto, días atrás, se reunió con ex combatientes de la ciudad para ultimar detalles de las actividades que se están programando para el próximo viernes 2 de abril. Desde hace unas semanas, el Municipio viene trabajando en la puesta en valor en los distintos monumentos que rinden homenaje a los caídos como, por ejemplo, el avión Pucará emplazado en el Parque Urbano y el monumento de la plaza Eduardo Costa, donde actualmente se realizan tareas de reacondicionamiento. "La conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, nos permite mantener viva la memoria de los jóvenes soldados que murieron, de sus familias y sus compañeros. La puesta en valor de los monumentos que los homenajean y las actividades que realicemos ese día, nos da lugar al reconocimiento y, en especial, a la gratitud de parte de los argentinos y campanenses por su actitud heroica", comentó Abella.

El Intendente sebastián abella recibió en su despacho a los ex combatientes. ACTO Este viernes 2, el acto comenzará a las 8 con el izamiento de la bandera nacional en el mástil de la plaza Eduardo Costa y la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento a los ex combatientes. Luego, se colocará otra ofrenda en el avión Pucará emplazado en el Parque Urano y posterior a ello se inaugurará un cartel alusivo a las Islas Malvinas en el Arco de ingreso a la ciudad.





Desde hace unas semanas, el Municipio viene trabajando en la puesta en valor en los distintos monumentos que rinden homenaje a los caídos





Abella también supervisó las actividades de puesta en valor de los monumentos.

Con reconocimiento y orgullo embanderemos la ciudad pic.twitter.com/v8JyS6PpGV — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) March 29, 2021

Preparan la conmemoración de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar