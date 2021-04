El club sin instalaciones propias que busca sumar socios para seguir funcionando

DATO Para asociarse o colaborar, llamar al 3489568472. Deportivo Unión del Paraná práctica vóley en una chacha alquilada y pretende ampliar su base societaria para ampliar recursos y seguir desarrollando este deporte en la ciudad. "¿De qué serán socios? De una idea, de un proyecto", dice su responsable. Se puede ser socio de un club que no tiene piscina, ni siquiera un lugar abierto para pasar la tarde mates de por medio. Una propuesta poco atractiva en principio, pero que adquiere valor una vez se conocen los pilares sobre los que se sustenta. "Queremos seguir trabajando con los chicos y desarrollando el vóley en Campana", dice Gustavo Lorenzo, responsable de esta particular institución. Se llama Club Deportivo Unión del Paraná y en su trayectoria de apenas un puñado de años funcionó primero en la Escuela Primaria Nº9 y luego donde práctica vóley ahora, en el salón de eventos cerrado del Club Alumni. Más de 60 jóvenes participan en alguna de las ocho categorías competitivas: los sub 15, 17, 18 y 19, tanto masculinos como femeninos. Y lo hacen a pesar de la falta de infraestructura adecuada y la escasez de recursos. "Dificultades hay un montón", dice Lorenzo. "Desde la falta de pelotas, falta de elementos para hacer la parte física, como conos, cajón para saltabilidad. Despacio se va armando, pero cuesta muchísimo". Demasiado. Más si se tiene en cuenta que se trata de un club sin sede propia. En el afán de buscar un lugar para practicar su único deporte, Deportivo Unión del Paraná acordó con el Alumni un contrato de alquiler en 2018. Se acondicionó el salón de eventos para montar la cancha de vóley. Pero hoy el espacio requiere algunas reparaciones de playón, ventana y portones que ninguna de las partes involucradas está en condiciones de afrontar. Para complicar el panorama, el contrato de locación vence este año y sus montos deberán que ser actualizados. "Queremos que se sumen socios a esta idea, porque en realidad el club no tiene espacio físico para brindarles algo. Tiene una sede social y acá pagamos alquiler. ¿Socios de qué se va a ser? De un proyecto de trabajo con chicos, tanto varones como mujeres, para desarrollar el vóley. Y el día que se pueda, venir a ver un partido", explica Lorenzo. "Es una pelea de todos los días para tratar de salir adelante en una situación muy compleja. Pero no vamos a aflojar: están los chicos atrás. Son 60 los que están jugando al vóley. Eso justifica el mayor esfuerzo para conseguir lo mejor", añadió. Deportivo Unión del Paraná cuenta con el apoyo del Municipio, que lleva y trae a sus equipos cuando compiten en los torneos de la Federación Metropolitana de Vóley. Además, recibe la ayuda de vecinos solidarios dispuestos a darle una mano. Pero estos aportes no alcanzan para la consolidación como institución deportiva. De hecho, su subsistencia en 2020 estuvo jaqueada por la inactividad que forzó la pandemia. Aún así, sus equipos se las arreglan para dejar una buena imagen en la cancha. "Las chicas ya jugaron la primer fecha, no ganaron pero el resultado fue excelente, hicieron un papel muy digno, nunca habían jugado, y los nervios, el debut… les tocó jugar con un equipo de la división superior", resalta Lorenzo, ilusionado con poder dar un salto en su base societaria que les asegure unos cuantos sets más.





El club sin instalaciones propias que busca sumar socios para seguir funcionando

