Ciclistas zafan de una tragedia sobre la Panamericana

Un pelotón de más de 15 ciclistas cayó al asfalto sobre la Ruta 9. Un camión alcanzó a esquivarlos, pero terminó chocando con otro vehículo. A pesar de las explícitas prohibiciones vigentes, es frecuente ver los fines de semana a ciclistas transitando en soledad o en grupo por la autopista panamericana, ocupando en parte el carril lento o en su totalidad. Vale recordar que el tránsito de bicicletas en las carreteras se encuentra expresamente prohibido por la Ley Nº 24.449, donde en el Inciso B del Artículo 46 se especifica: "No pueden circular peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial". Este fin de semana, y a pesar del mal tiempo, no fue la excepción a la violación de la norma: el domingo por la mañana, un pelotón de más de 15 ciclistas o "bikers" en travesía no competitiva se dirigían mano a Campana cuando en las inmediaciones del kilómetro 60, en el límite con el Partido de Escobar, la mayoría de ellos cayeron al asfalto cuando uno de ellos enganchó la bicicleta de un compañero, provocando una peligrosa caída en cadena. El accidente deportivo podría haber terminado en una verdadera tragedia, dado que un camión alcanzó a esquivarlos, pero en la brusca e inesperada maniobra, terminó colisionado con una camioneta Dodge Ram en el que hubo que lamentar sólo daños materiales. El episodio fue registrado por uno de los ciclistas, que llevaba una cámara tipo "Go Pro" encendida. La filmación llegó a los medios y circuló en redes sociales. Dos ambulancias del SAME asistieron al lugar para atender a varias personas que terminaron con cortes, contusiones y algunas lesiones leves. También se hicieron presentes móviles de la Policía Vial y efectivos del Destacamento Alto Los Cardales.

Dos ambulancias del SAME acudieron al lugar para asistir a los infractores.





Captura de la cámara “Go Pro" en el momento de la caída en cadena.

Cosas que pasan en #Panamericana pic.twitter.com/QlGbZ1KX3U — LaPanaWeb (@lapanaweb) March 28, 2021 SON BUENAS Impecable trabajo de la motorizada de la @InfoSegVial en km 19 por #Panamericana ven dos ciclistas y se los persuade a descender a colectora pic.twitter.com/y8ZIB5s7vI — LaPanaWeb (@lapanaweb) March 28, 2021

