Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LA PÉRDIDA ETERNA... "Les envío fotos de una pérdida de agua en la esquina de Alberdi y Dorrego, barrio Dálmine nuevo, para ver si al hacerlo público tenemos la suerte de que lo reparen. La pérdida de inicio en el año 2018, desde ese momento llevamos haciendo los reclamos en ABSA, pero lo máximo que conseguimos fue que vinieran a ver, dijeron que era un caño madre, y nunca más volvieron. Más allá de que la tierra está blanda y hay verdín en la calle, pasan los chicos que van al jardín de infantes. Lo cual nos preocupa. Ojalá podamos resolverlo por medio de ustedes. También adjunto la última foto, ese pozo es por calle Dorrego, el mismo se hizo para que circulara agua pluvial de todos los patios de la calle 26 de Noviembre, pero los vecinos adaptaron la cañería para desagüe de baños y lavarropas, y desde ese entonces se inunda por el mal uso y genera olores insoportables. También hicimos reclamos a Atención al Vecino pero tampoco logramos ninguna solución" escribe Silvana.



VECINO INESCRUPULOSO "Plaza España domingo 19.15 horas... Los buenos vecinos cuidamos la ciudad, juntamos todos los elementos y los felicitamos en forma correcta en los lugares indicados para tal fin. Alguien con autorización debería cuidar que esto no suceda por favor. Esta persona dejó un montón de basura fuera del depósito" muestra Ricardo.



BASURERO URBANO "Micro basural en la calle Estrada (bajada del ex Club Esso Campana / Barranca del Hospital) Es vergonzoso la actitud de los vecinos y del municipio que no ejecuta" muestra Renato.

#QuejaVecinal calle El Portezuelo, ingreso al barrio Las Lomadas, Los Cardales. Pozos y roturas que para evitar romper los vehículos obliga a los conductores a realizar maniobras peligrosas. Ya realizaron reclamos a Municipalidad de #Campana afirman los vecinos. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/51YDQKhm0g — Daniel Trila (@dantrila) March 30, 2021 SON BUENAS #Dato personal de Corralón Norte de Municipalidad de #Campana realizó mejoras en la calle Cordero y Pedraza de barrio Otamendi. Rellenaron los pozos y limpiaron la tierra acumulada contra el cordón del pavimento. pic.twitter.com/TTixsY9biZ — Daniel Trila (@dantrila) March 31, 2021 #Dato trabajo terminado. Pérdida reparada en Arenales 1468, barrio Dallera. Personal al servicio de @ABSAOficial rellenaron la vereda donde fue reparada la pérdida por rotura de un caño madre. pic.twitter.com/ySwsi8umEK — Daniel Trila (@dantrila) March 31, 2021

