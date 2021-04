» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 31/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

POR DEBAJO El secretario de Energía, Darío Martínez, reafirmó que las tarifas de servicios energéticos, si bien saldrán del proceso de la etapa de congelamiento, lo harán "muy por debajo de la evolución de los salarios", al recordar que de aplicarse el sendero de actualización de la administración Cambiemos, los aumentos deberían ser superiores al 150% a partir del 1 de abril próximo. Martínez se refirió al tema en momentos en que se desarrolla la audiencia pública por la definición de un esquema de transición para las tarifas de distribución eléctrica de las empresas Edenor y Edesur, y luego de las realizadas para la generación, transporte y distribución de gas natural por redes. El secretario reiteró que el mandato del presidente Alberto Fernández es "que no se pierda poder adquisitivo de los argentinos para pagar la energía" por lo cual "los salarios tienen que crecer mucho más de lo que evolucione la energía y su tarifa".



RETROCEDIÓ El dólar blue retrocedió un peso y cotizó a $ 141, y el "solidario" operó a $ 160,05, sin variaciones por primera vez en casi tres meses, mientras el Banco Central continuó comprando divisas, pero no logra acumular reservas. Según indicaron fuentes del mercado, la autoridad monetaria consiguió embolsar unos US$ 90 millones y de este modo se encamina a terminar el mejor mes en más de un año y medio. Pero las reservas se ubicaron en apenas US$ 39.521 millones, casi el mismo nivel que tenían al arrancar marzo, según datos de la autoridad monetaria. Desde el 6 de enero de este año, que el dólar que se compra a través de operaciones de home banking y tiene un recargo del 65% no registraba variaciones. De acuerdo con los valores informados por el Central -en base a un promedio de lo exhibido por entidades financieras-, el billete norteamericano operó a $ 91,45 comprador y $ 97,60 vendedor. Si a ese valor se le agrega la carga impositiva, cada comprador debió desembolsar $ 161,05 por cada dólar, el mismo valor del día anterior. EXTIENDEN ACUERDOS El Gobierno nacional acordó con el sector frigorífico extender en los mismos términos el acuerdo de precios rebajados de hasta el 30% de cortes populares de carne vacuna hasta el 15 de abril. De esta manera, se seguirán ofreciendo los ocho cortes de carne vacuna con precios rebajados respecto de los valores registrados en diciembre del año pasado en 1.600 bocas de expendio. Asimismo, ambas partes mantienen negociaciones sobre los nuevos cortes y precios que se ofrecerán tras vencerse este nuevo plazo. Si embargo, a partir de ahora se agregará la carne picada y el espinazo. La comercialización se mantendrá en supermercados, en el Mercado Central de Buenos Aires y en las carnicerías abastecidas por el consorcio ABC, con más de 1.600 bocas de expendio en todo el país. PRIMERA NOVELA El realizador Quentin Tarantino debutará en la literatura con la publicación de "Érase una vez en Hollywood", una novela basada en su aclamada película homónima que, con su tributo a los "años dorados" de la meca del cine, consiguió diez nominaciones a los Oscar y posibilitó que Brad Pitt obtuviera la primera estatuilla de la Academia. Tras su exitosa novena película, Tarantino firmó un acuerdo para publicar en Estados Unidos dos libros con la editorial HarperCollins, el primero de los cuales es la adaptación de "Érase una vez en Hollywood" que profundiza más en los personajes y el argumento de la versión fílmica. La obra, que en España y Latinoamérica será publicada el 29 de junio a través del sello Reservoir Books del grupo Penguin Random House y con traducción del escritor Javier Calvo, ahondará más en algunos personajes como Rick Dalton, el actor en decadencia que interpretó Leonardo DiCaprio, y en Cliff Booth, el doble de escenas de acción por el que Pitt obtuvo el Oscar.

