Bianco: "Está garantizada la presencialidad en las escuelas"

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires afirmó que "está garantizada la presencialidad en las escuelas" bonaerenses debido a que "la situación de casos de coronavirus no es preocupante" en ese ámbito. Con todo, planteó que se seguirá analizando la situación "como hasta ahora" distrito por distrito junto a los jefes regionales y demás autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación. El funcionario bonaerense formuló esas declaraciones al encabezar, junto al ministro de Salud, Daniel Gollan, una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata, en la que se anunciaron restricciones en 110 municipios por el aumento de casos. En igual sintonía, el titular de la cartera sanitaria manifestó que "la escuela hasta ahora es un lugar que está muy cuidado". "No tenemos reportes que se registren grandes contagios en colegios", dijo aunque advirtió que "los chicos van a la escuela en ambientes cuidados y después se van a la casa de amigos a juntarse o hacer deberes como en tiempos normales". "Eso no debe hacerse. Hay que cuidarse en la escuela y en las casas", remarcó Gollan e hizo "un llamado a sostener todo lo que se logró". Más de 4.150.000 alumnos volvieron a las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires el pasado 1 de marzo, bajo una modalidad que combina jornadas dentro de las aulas y otras de forma remota para evitar la concentración de personas, con protocolos que fijan la cantidad de chicas y chicos por aula, el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Semana Santa Luego, Bianco destacó que el "altísimo nivel de reservas por Semana Santa", por los feriados del próximo fin de semana, "alegra pero preocupa muchísimo" al Gobierno ya que "la mayor circulación de personas lleva el virus de un lugar a otro" y apeló a la "responsabilidad individual y colectiva para reforzar los cuidados" ya que "se debe evitar una mayor cantidad de contagios". En ese sentido, pidió a los turistas reforzar el uso del barbijo, mantener distanciamiento social, asistir a espacios al aire libre o con ventilación cruzada, cumplir los diferentes protocolos, y mantenerse en la burbuja familiar, de amigos o de pareja. "Estamos absolutamente ocupados en esta situación no sólo con recomendaciones o medidas puntuales sino fundamentalmente avanzando a todo vapor con el plan de vacunas más grande de la historia de la provincia", señaló Bianco y pidió "ayuda, colaboración y responsabilidad colectiva". "Con gran solidaridad y esfuerzo de todos, el año pasado evitamos el colapso sanitario, miles de enfermedad y muerte. Tenemos que repetir esa épica de cuidarnos entre todos", concluyó.



