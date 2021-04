» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 31/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna destacó el avance de la campaña de vacunación







El referente del Frente de Todos junto a Carlos Castillo acompañaron a Miguel de 72 años a vacunarse, tras haberlo asistido en la pre inscripción a la campaña Buenos Aires Vacunate en sus habituales operativos. Subrayaron la importancia de que Argentina esté entre los 20 países del mundo con más de 5 millones de dosis. Miguel tiene 72 años y fue uno de los adultos mayores que desde el equipo del Frente de Todos Campana que lidera Alejo Sarna se registraron en la web de Buenos Aires Vacunate en sus operativos de pre inscripción a la campaña de vacunación que se realizan por distintas zonas de la ciudad. Los operativos de preinscripción tienen como finalidad la de ayudar a quienes no tienen los elementos electrónicos para hacerlo o no saben cómo realizarlo, haciendo principal hincapié en la asistencia a los mayores de 60 años que son prioridad a la hora de la vacunación. Luego de haberle llegado el turno a Miguel, le pidió expresamente al referente del peronismo local Alejo Sarna que lo acompañe a recibir su dosis. Alejo Sarna destacó el avance de la campaña de vacunación en las y los adultos mayores, que son el grupo poblacional más vulnerable frente al Covid-19. "Por eso la importancia de que cada vez más adulto mayores reciben su turno y puede recibir su dosis". A su vez, el referente del peronismo local se mostró "muy emocionado de recibir llamados como el de Miguel, a quien registramos en nuestros operativos de pre inscripción a la campaña Buenos Aires Vacunate, y que nos pidió que acompañemos a vacunarse". Con mucha emoción, Miguel comentó que para él, el año de pandemia fue difícil pero que "por suerte hoy me pude vacunar. Le agradezco a los chicos que me vinieron a visitar hace un tiempo, por la amabilidad y que por ellos hoy estoy acá". Alejo Sarna celebró que muchas y muchos como Miguel puedan vacunarse y puedan empezar a dejar atrás la pandemia. "Nos llena de orgullo y alegría que esto sea así. Y nos llena de orgullo también tener un Gobierno Nacional preocupado y ocupado en conseguir vacunas seguras y eficientes, a tal punto que Argentina es hoy uno de los 20 países del mundo con más de 5 millones de dosis. Esto no es poca cosa" advirtió, "estamos en un mundo donde 18 países concentran el 88% de las vacunas, por eso es aún más importante el avance de la campaña". Por último Sarna mantuvo una posición en relación a la entrada de una hipotética segunda ola y aseguró que "es fundamental que en este momento seamos más responsables que nunca, reforcemos los cuidados y lo aprendido en estos meses: distanciamiento social, lavado de manos y uso de tapa boca y nariz. Seamos más solidarios que nunca, ya estamos vacunando".

Sarna y Castillo acompañando a Miguel en su vacunación.

¡Cantar, siempre cantar!



Dora tiene 92 años y hoy, cuando se vacunó, le cantó un tango a las enfermeras en agradecimiento ❤. #BuenosAiresVacunate en amor, alegría y música para vivir. #UnidosPodemosMás @alferdez @Kicillofok @DrDanielGollan @nkreplak pic.twitter.com/ectLSi3QzI — Alejo (@alejosarnaok) March 31, 2021 "Estoy feliz" comentó Aida, de 82 años, a quien ayudamos con la pre inscripción a la campaña #BuenosAiresVacunate y hoy se vacunó ❤.



Estamos cada vez más cerca de volver a estar en familia, de abrazarnos, de disfrutar la vida.



¡Sigamos cuidándonos!#UnidosPodemosMás pic.twitter.com/bL9RJpS89h — Alejo (@alejosarnaok) March 30, 2021 Cuando lo que se contagia es el compromiso, la solidaridad y la alegría, es que vamos por buen camino. Teresa y Maria Elena ya se vacunaron en el centro de la UTN



¡Gracias por poner el hombro!



Mientras avanza la campaña de vacunación, sigamos cuidándonos. pic.twitter.com/yctKkkJuHe — Alejo (@alejosarnaok) March 29, 2021

Alejo Sarna destacó el avance de la campaña de vacunación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar