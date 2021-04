» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 31/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Rubén Romano: "La segunda ola de contagios ya comenzó"







El médico y principal referente del PJ-Frente de Todos se refirió al riesgo epidemiológico en la Ciudad tras el aumento de casos durante las últimas semanas y aseguró que "hay que profundizar los cuidados para evitar poner en riesgo la continuidad laboral y educativa, además de no saturar el sistema de salud". También anunció que continúan llegando nuevas dosis de vacunas contra el COVID-19 El médico y principal referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, se refirió al creciente aumento de casos de COVID-19 durante las últimas semanas que puso a Campana como "zona de riesgo epidemiológico" y aseguró que "la segunda ola de contagios ya comenzó". Atento a esta situación se refirió a la necesidad de profundizar los cuidados "para que las restricciones sugeridas por las autoridades sanitarias de Nación y de Provincia sean las mínimas necesarias. Entre todos debemos evitar que no se ponga en riesgo la continuidad laboral y educativa, además de no saturar el sistema de salud". En este sentido, el edil resaltó que "es importante evitar cierres más severos" y "proteger la economía". También, en línea con el Gobierno Nacional, afirmó que "las clases presenciales son una prioridad que hay que cuidar y preservar". Por ello, invitó a los vecinos y vecinas a preservar la salud de los más pequeños mientras no están en las escuelas y colegios. "En el ámbito educativo, las normativas y protocolos garantizan las condiciones para el desarrollo de sus actividades. Es fundamental que ello se sostenga a lo largo del día y en cada lugar donde los niños asistan fuera de la escuela", agregó. En otro orden, Romano se refirió a las vacunas que llegan a la ciudad "cada vez con mayor frecuencia". Según explicó, "las dosis que ingresan al país van en aumento". No obstante, el concejal hizo hincapié en la necesidad de "ser responsables". Y advirtió que "quienes reciben su dosis pueden seguir contagiando a aquellos que aún no fueron vacunados, y pueden sufrir consecuencias mucho más complejas". Finalmente, pidió al intendente Sebastián Abella mayor compromiso en la lucha contra el COVID-19, y afirmó que "no puede seguir mirando para otro lado como si la pandemia pasó. Estamos ante una situación preocupante, y no hay campañas de concientización, no hay operativos de inscripción al Plan Vacunate!, más allá de los que realizamos nosotros". "Tampoco se dota a los trabajadores de la salud de nuestro hospital de recursos suficientes para no tener que trabajar sobre exigidos. Si no sabe cómo hacerlo, o no le interesa, de cara a esta segunda ola de contagios es necesario que intervenga para garantizar al personal y también a los vecinos y vecinas las mejores condiciones sanitarias", cerró Romano.

El médico y referente local analizó la situación y pidió mayores cuidados.



