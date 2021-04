» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 31/mar/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Me diagnosticaron Síndrome de Ovario Poliquístico, ¿Qué significa? ¿Voy a poder quedar embarazada?

Por Dras. Daniela Corzo y Antonella Armani













Dra. Antonella Armani (MN 149827) Gineco-Obstetra Especialista en Fertilidad





Dra. Daniela Corzo (MN 147055) Gineco-Obstetra Especialista en Fertilidad

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) se caracteriza por presentar un conjunto de signos y síntomas endócrino y metabólicos; si bien luego de la menarca o primera menstruación y durante la adolescencia pueden aparecer algunas manifestaciones, se diagnostica más frecuentemente en mujeres de edad reproductiva. Es un trastorno complejo donde intervienen numerosas variantes nutricionales - genéticas y ambientales. El SOP tiene una prevalencia del 5 a 10% y es la causa del 75% de esterilidad entendiendo como esterilidad a la incapacidad de lograr un embarazo tras 1 año de relaciones sexuales frecuentes sin métodos anticonceptivos o 6 meses en el caso de mayores de 35 años. Su manifiesta clínica es variable y heterogénea, pudiendo presentarse a través de signos y síntomas clínicos como alteraciones menstruales, es decir, oligomenorrea (ausencia de menstruación por más de 35-60 días) o amenorrea (falta de menstruación por más de 90 días), signos de exceso de hormonas masculinas o hiperandrogenismo como acné severo en el rostro, escote y espalda, distribución del vello en mayor cantidad en bozo, espalda, glúteos, abdomen e ingle. A su vez, el diagnóstico de SOP se puede realizar mediante una ecografía ginecológica, donde se podrá observar ovarios aumentados de tamaño con polimicrofoliculos ubicados en la periferia del mismo. En sangre es posible dosar los andrógenos y alteraciones metabólicas como hiperglucemia, insulino resistencia, aumento de la insulina que clínicamente se manifiesta como obesidad central (abdominal), acantosis nigricans (hiperpig-mentación en zonas de pliegues como nuca, ingle, axilas), hirsutismo (aumento del vello en zonas masculinas), dislipidemia (aumento de triglicéridos y colesterol-LDL y disminución del colesterol-HDL). Pero, para que quede en claro, porqué el SOP está asociado a esterilidad es importante explicar que al existir un exceso de insulina, los ovarios responderán produciendo mayor cantidad de hormonas masculinas, produciendo un defecto en la maduración folicular y por consiguiente la anovulación. Por otro lado, la alteración de las hormonas sexuales femeninas genera un microambiente ovárico tóxico que se sumará para interferir en la ovulación. El diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico se basa en la combinación de sus características clínicas, de laboratorio y ecográfica. Este, debe ser planteado clínicamente y confirmado bioquímicamente. El tratamiento debe estar orientado a corregir de forma multidisciplinaria las distintas alteraciones con la participación de médicos endocrinólogo, ginecólogo, Lic. Nutrición y clínicos. Es importante, que aquellas parejas que tengan deseo de embarazo, consulten con el especialista en fertilidad para poder realizar los estudios adecuados. La búsqueda de embarazo en pacientes con SOP suele ser un camino largo, difícil y por sobre todo frustrante, pero eso no debe ser un obstáculo. Se debe tener en cuenta, que existen maneras de corregir las alteraciones, pero para ello se necesita constancia, disciplina y un buen equipo médico y nutricional que acompañe, sostenga y enseñe cómo vivir con dicho síndrome. Recordemos siempre que "todo aquello que te hace ser diferente, es lo que te hace ser tú".

Dras. Daniela Corzo y Antonella Armani - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

