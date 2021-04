» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 31/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

31 de Marzo de 2021







JAGUARES APLASTANTES En su tercera presentación por la Superliga Americana de Rugby, Jaguares XV venció 77-13 a Olimpia Lions de Paraguay y consiguió su tercera victoria consecutiva, por lo que se mantiene con puntaje ideal en esta competencia que se está desarrollando en Chile. El próximo domingo, el equipo argentino se medirá frente a Peñarol Rugby de Uruguay.



SCHWARTZMAN ELIMINADO El argentino Diego Schwartzman quedó eliminado del Masters 1000 de Miami al perder ayer por 6-3, 4-6 y 7-5 ante el estadounidense Sebastian Korda (20 años; ex Nº 1 del ranking junior), quien consiguió el primer triunfo de su carrera ante un Top Ten en otro paso más de su gran torneo (ya había superado al ruso Aslan Karatsev y al italiano Fabio Fognini). DURA SANCIÓN El chileno Juan Carlos Sáez fue encontrado culpable de no cooperar con la Unidad de Integridad del Tenis y fue sancionado con ocho años de suspensión y 12.500 dólares. Según se informó, el jugador de 28 años "fue entrevistado por alertas de apuestas en partidos en los que había participado" y "se negó repetidamente a cumplir con la petición de proporcionar su teléfono móvil para el análisis forense". AL SALÓN DE LA FAMA El entrenador Rubén Magnano, director técnico de la Selección Argentina que fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y de plata en el Mundial de Indianapolis 2002, fue seleccionado para ingresar en el Salón de la Fama de la Federación Internacional de Básquet (FIBA). La ceremonia será de manera virtual el próximo 18 de junio y también tendrá entre sus reconocidos al canadiense Steve Nash (dos veces MVP de la NBA) y al coach serbio Svetislav Pesic, entre otros. EUROLIGA: ARGENTINOS Por la 32ª fecha de la Euroliga, Real Madrid sufrió una dura derrota al caer 108-83 con Anadolu Efes Istambul, con poco aporte de los argentinos Nicolás Laprovittola (5 puntos y 4 asistencias) y Gabriel Deck (4 puntos y 4 rebotes). En tanto, Baskonia le ganó 97-82 como visitante a Panathinaikos con 4 puntos de Luca Vildoza. Además, Zalgiris Kaunas de Lituania superó 96-86 al Alba Berlin de Alemania con 4 puntos del alero Patricio Garino. Mientras Barcelona cayó 99-94 en su visita a Maccabi Tel Aviv con apenas 17 segundos del cordobés Leandro Bolmaro. INSTITUTO AFUERA Instituto de Córdoba no pudo hacer valer su localía en la Basketball Champions League América (BCLA) y quedó eliminado de la competencia tras perder con Flamengo y Minas Tenis. Así, los dos conjuntos brasileños se clasificaron a la siguiente ronda, a la que ya habían avanzado San Lorenzo de Almagro, Franca de Brasil, Real Estelí de Nicaragua y Caballos de Coclé de Panamá. Así, solo resta definirse el Grupo B que lidera Quimsa de Santiago del Estero (3-1) y que también integran San Pablo de Brasil (2-2) y Universidad Concepción de Chile (1-3). F1: DOCE POSITIVOS La Fórmula 1 confirmó que durante el Gran Premio de Bahrein, primera fecha de la temporada 2021, se detectaron doce contagios de coronavirus luego de realizar más de 8 mil testeos entre el lunes 22 y el domingo 28. Muchos de los miembros de los diferentes equipos e incluso los pilotos fueron vacunados durante las últimas tres semanas en Bahrein gracias a la propuesta del gobierno local de suministrarles la vacuna de Pfizer de manera totalmente gratuita.

Breves: Deportivas

31 de Marzo de 2021

