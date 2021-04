» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 31/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Anoche, Nueva Chicago y Chacarita igualaron 1-1. La cuarta inicia el sábado. En un duelo opaco, en el que ambos conjuntos evidenciaron sus inestables presentes, Nueva Chicago y Chacarita igualaron anoche 1-1 en el partido que marcó el cierre de la tercera fecha de la Primera Nacional. Con este resultado, el elenco de Mataderos suma ahora dos empates y una derrota en tres presentaciones, mientras el Funebrero cosechó su primer punto, luego de haber perdido el clásico con Atlanta en el debuta y tras haber quedado libre en la segunda fecha. La cuarta jornada de la categoría tendrá, en la Zona A, la siguiente programación: -Sábado: Estudiantes de Buenos Aires vs Deportivo Riestra (15.30), Tigre vs Estudiantes de Río Cuarto (16.30), Agropecuario vs Deportivo Maipú (17.30) y Mitre vs Belgrano (19.00). -Domingo: Atlanta vs San Martín de Tucumán (14.30) y Quilmes vs Temperley (18.50). -Lunes: Alvarado vs Gimnasia de Mendoza (15.10) y Chacarita vs Almirante Brown (21.10). En tanto, los partidos de la Zona B serán: -Sábado: Barracas Central vs Almagro (15.30) y Atlético de Rafaela vs Defensores de Belgrano (16.00). -Domingo: Tristán Suárez vs Ferro Carril Oeste (14.45), Brown de Adrogué vs Villa Dálmine (15.30), Instituto de Córdoba vs Güemes de Santiago del Estero (15.30), Guillermo Brown de Puerto Madryn vs San Telmo (16.00), San Martín de San Juan vs All Boys (16.45) y Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Morón (17.00). -Lunes: Independiente Rivadavia vs Santamarina (17.00).



