» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 31/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

31 de Marzo de 2021







POR LA SUDAMERICANA Esta noche, desde las 20.15, Vélez Sarsfield y Banfield disputarán el encuentro que quedó pendiente de la Copa Diego Armando Maradona y, así, definirán un cupo en la Copa Sudamericana 2022. Banfield llegó a este partido luego de haber perdido la final por el título frente a Boca Juniors, mientras que Vélez accedió a esta definición después de ganar la Fase Complementación. El cotejo se jugará en el estadio Bicentenario de San Juan.



GANÓ EL CHARRÚA En el cierre de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Central Córdoba de Rosario venció 2-1 como visitante a Deportivo Español. De esta manera llegó a 7 puntos en el certamen y comparte el tercer puesto con Atlas e Ituzaingó, a tres del líder Midland (10). NUEVO DESAFÍO El Seleccionado Femenino jugará la Basque Country International Women´s Cup, una competencia amistosa de la que también participarán Nigeria, Venezuela y la Selección Vasca. Se desarrollará entre el 8 y el 11 de abril y el entrenador nacional, Carlos Borrello, ya convocó a 34 jugadoras para este certamen (las que se desempeñan en nuestro país ya comenzaron los entrenamientos). ELIMINATORIAS EUROPEAS Ayer comenzó la tercera fecha de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial "Qatar 2022". Portugal (3-1 a Luxemburgo) y Serbia (2-1 a Azerbaiyán) lideran el Grupo A con 7 puntos; Bélgica (8-0 a Bielorrusia) manda en el Grupo E con 7 unidades; Turquía (3-3 con Letonia) está en la cima del Grupo G con 7 puntos, uno más que Holanda (7-0 a Gibraltar), Noruega (1-0 a Montenegro) y Montenegro; Croacia (3-0 a Malta) y Rusia (1-2 con Eslovenia) comparten la punta del Grupo H con 6 puntos. Hoy se completará esta tercera fecha con quince encuentros, entre los que se destacan: España vs Kosovo (15.45, ESPN), Lituania vs Italia (15.45, ESPN), Bosnia vs Francia (15.45, DirecTV), Inglaterra vs Polonia (15.45, DirecTV) y Alemania vs Macedonia (15.45, DirecTV).

Breves: Fútbol

31 de Marzo de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar