Camión queda colgando del segundo puente del Complejo Zárate - Brazo Largo

El accidente tuvo lugar alrededor de la 1:30 de la madrugada de ayer, mano a Buenos Aires. No hubo que lamentar heridos. Un camión frigorífico cargado de pollo congelado quedó con todas sus ruedas del lado derecho en el aire, luego de esquivar a otro camión que hizo tijera y terminó rompiendo el guardarrail central. El accidente tuvo lugar en el segundo puente del complejo Zárate - Brazo Largo, alrededor de la 1:30 de la madrugada de ayer, mano a Buenos Aires. Esto provocó el cierre parcial del complejo lo que ocasionó demoras hasta cerca del mediodía. El camión había roto la baranda peatonal, y no cayó al vacío ya que finalizó su trayectoria al impactar de frente contra una columna de alumbrado público, al tiempo que la caja quedó apoyada sobre uno de los pilares del puente ferroviario. Para poder liberar el lugar, primero hubo que esperar a que la empresa dueña de la carga realizara el traspaso de la mercadería a otro vehículo, y así permitir el trabajo de las 3 grúas de gran porte que intervinieron en la remoción del pesado vehículo.



La caja térmica quedó apoyada contra uno de los pilares del puente ferroviario, que evitó que el camión caiga al vacío.





El camión terminó impactando contra una columna de alumbrado público, que detuvo su trayectoria hacia el vacío.

#RutaN12 Km. 112 Complejo Zarate-Brazo Largo, mano a Bs As calzada reducida sobre el Puente Urquiza por #choque entre camiones, uno de ellos embistió la baranda del puente.

Tránsito asistido por Gendarmeria.

Precaución@mbradanini

RT @ernestoarriaga @VTVinfo @solotransito pic.twitter.com/PLlTSKpELL — Cronista de Tránsito (@aleginart) March 31, 2021

