Después de los 68 positivos del martes, ayer se notificaron otros 70 casos y los activos crecieron a 334. Además, se informó una nueva muerte en la ciudad. En los últimos dos días de marzo, finalmente Campana se subió también al incremento de casos de coronavirus que se viene registrando a nivel nacional y, especialmente, en la provincia de Buenos Aires (ayer tuvo récord absoluto). Después de los 68 positivos informados el martes, la Secretaría de Salud municipal notificó este miércoles otros 70 contagios (una cifra diaria que no se daba desde principios de febrero). De esta manera, como no se registraron altas médicas, crecieron fuertemente los casos activos: ahora son 334 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad (la segunda mayor cantidad del mes). Y también se incrementó notablemente el promedio de casos en los últimos siete días: después de haber alcanzado un mínimo mensual el pasado lunes (15,3), ayer quedó en 32, al borde del valor más alto de marzo (32,3). Incluso, con los últimos dos reportes locales, la actual semana ya acumula más positivos (158) que la semana anterior (129). Y si las cifras no caen por los feriados de Semana Santa, probablemente se convierta en la semana con mayor cantidad de contagios desde enero. A su vez, la Secretaría de Salud municipal confirmó ayer un nuevo deceso por segundo día consecutivo. En esta oportunidad corresponde a un hombre de 61 años que se encontraba internado en el Hospital San José. Con esta nueva víctima fatal, Campana acumula ahora 141 fallecidos en esta pandemia. Así, el cuadro de situación de la ciudad quedó conformado ahora por 7.139 casos totales que se dividen en 334 que se encuentran activos, 6.664 que se han recuperado y 141 que han fallecido. INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 22:06 horas, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicaba que nuestra ciudad acumula 7.544 casos totales desde que comenzó la pandemia. Es decir: 45 más respecto al pasado sábado y 405 más que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. Además, el reporte provincial mantuvo a Campana con 141 fallecidos, uno más que las indicados por el informe local. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer 43 nuevos contagios y también que recibió la notificación de 15 positivos atrasados (anteriores a marzo) que habían sido detectados por el Hospital Austral. A su vez, también reportó 51 altas médicas y 137 nuevos casos "sospechosos". De esta manera, la vecina ciudad presenta ahora 5.555 casos totales que se dividen en 496 que se encuentran activos, 4.903 que se han recuperado y 156 que han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar señaló este miércoles 106 nuevos positivos, 63 altas médicas y un deceso. Así, el distrito suma 14.654 casos totales, entre los que se cuentan 1.729 que se encuentran activos y 487 que han fallecido. En tanto, en Exaltación de la Cruz se notificaron 21 nuevos positivos, 16 altas médicas y un deceso. Con estas cifras, el Municipio acumula ahora 1.739 casos totales que se dividen en 114 que se encuentran activos, 1.594 que se han recuperado y 31 que han fallecido. Finalmente, en Pilar se registraron 229 nuevos positivos y 118 altas médicas. Con estos números, el distrito acumula 24.379 casos totales, entre los que se cuentan 2.849 activos y 417 fallecidos.

Coronavirus:

Campana reportó otra cifra elevada de contagios

