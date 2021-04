P U B L I C



Fue ayer al mediodía, entre un Fiat Uno y un Renault 11. Sólo daños materiales. Un Renault 11 y un Fiat Uno tuvieron una colisión menor en las inmediaciones de boulevard Sarmiento y Matheu, y las conductoras intercambiaron información de los respectivos seguros en la esquina de Capilla del Señor. En el lugar estuvo presente un móvil del SAME que luego de controlar a una de las protagonistas, quien se encuentra embarazada, se determinó que no hacía falta trasladarla hasta el Hospital. Del operativo también participaron efectivos de Policía Motorizada y del Comando Patrulla asignados a la zona 4.

Una de las protagonistas está embarazada, pero no hizo falta trasladarla hasta el Hospital.

#Dato Choque en Matheu y Sarmiento, un Renault Once y un Fiat Uno. Pararon en Matheu y Capilla del Señor. SAME ?? asistió por precaución a una mujer embarazada, no hubo heridos. Solo daños materiales. CP ?? zona 4 y Policía Motorizada. pic.twitter.com/DNpWRHiAAc — Daniel Trila (@dantrila) March 31, 2021

Choque en Matheu y boulevard Sarmiento

