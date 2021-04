» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 01/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna y Carlos Castillo celebraron la media sanción por ganancias







El referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna junto al dirigente del Movimiento de Restauración Peronista y Secretario Gremial y de Organización del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana, celebraron la media sanción que obtuvo la Ley de Ganancias en la Cámara de Diputados de la Nación, que eleva el piso a $150.000. En relación a la iniciativa, Sarna comentó que "es una gran medida que viene a recomponer el poder adquisitivo de las de 1, 3 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el país y que en la ciudad representan más de 5 mil. Esta medida es clave para apuntalar la reconstrucción Argentina en lo que está trabajando fuertemente el Gobierno Nacional, después de los derrumbes económicos y pérdida de nivel de vida de trabajadores y trabajadoras por los 4 años de Macri y después del parate económico fruto de la pandemia". "Con el aumento del piso de ganancias, se va a dinamizar el consumo, con ello la producción y el empleo. Esta medida va en esa dirección, en búsqueda de reconstruir la demanda agregada que fue dañada en los últimos 4 años y necesita recuperarse como motor del desarrollo y el restablecimiento del empleo" aseguró Sarna. En cuanto a la medida, Carlos Castillo detalló que "el proyecto de Ley por el cual se modifica el Art-30 de la ley 20.628 de Impuesto a las ganancias busca beneficiar a más de un millón de trabajadores y jubilados, aumentando la deducción especial, con el objetivo que no paguen el impuesto a las ganancias quienes ganen menos de $150.000 bruto o jubilaciones superiores a 8 haberes mínimos". "Esto beneficiará a más de 1,3 millones de trabajadores y jubilados, contemplando además excluir del cálculo del impuesto el pago del aguinaldo cuando se trate de salarios de hasta $150.000 brutos, jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos y la deducción por concubino. Los asalariados entre $150.000 y $ 173.000 tendrán una deducción especial para que no terminen cobrando más dinero aquellos que están eximidos de pagar el impuesto". Por último, los referentes del peronismo local señalaron que "en las elecciones de 2015, cuando apenas era candidato a Presidente, Macri prometió eliminar el impuesto a las ganancias, y no solo que no cumplió sino que además más trabajadores pasaron a pagar el impuesto. Hoy, es un Gobierno Peronista el que está cumpliendo y otorgándole mejoras a las y los trabajadores".



