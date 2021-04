» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 01/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Agradeció la vacuna cantando un tango y hasta el Presidente le dio me gusta







Dora tiene 92 años. Su video interpretando un famoso tema de Cacho Castaña se viralizó gracias al consejero escolar Alejo Sarna. "Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena, que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, al lastimar tu pena, con su blanco bandoneón". Un tango legendario. Y una interpretación local que llegó a los odios del mismísimo presidente de la Nación, que la aprobó dándole me gusta en Twitter. Se trata del video de Dora, una vecina de 92 años, que luego de aplicarse la vacuna contra el coronavirus le cantó un tango al personal sanitario en agradecimiento. "#BuenosAiresVacunate en amor, alegría y música para vivir", escribió el consejero escolar Alejo Sarna, responsable de haber dado a conocer el video con la interpretación de Dora, que en la red social del pajarito obtuvo 452 retweets (veces compartidas) y 1.675 me gusta. Entre otros, la publicación fue celebrada por Alberto Fernández, cuya cuenta le puso me gusta al video. También lo compartió el viceministro bonaerense de Salud, Nicolas Kreplak. Garganta con arena es un tema compuesto por Cacho Castaña para homenajear a Roberto "Polaco" Goyeneche, uno de los cantautores de tango más reconocidos en la historia del género. La inoculación a los adultos mayores continúa en las diversas dependencias que son sede de la campaña de vacunación. En los últimos días, el mismo Sarna dio cuenta de la vacunación de Aida, de 82, y de Teresa y María Elena, que se acercaron hasta la UTN a aplicarse una dosis. En tanto, este miércoles también se vacunó Marta, una vecina de 78 años que a pesar de tener discapacidad todavía vive sola. Se acercó al vacunatorio junto a una de sus nietos y se aplicó una dosis sin tener que descender del auto.



¡Cantar, siempre cantar! ??



Dora tiene 92 años y hoy, cuando se vacunó, le cantó un tango a las enfermeras en agradecimiento ?. #BuenosAiresVacunate en amor, alegría y música para vivir. #UnidosPodemosMás @alferdez @Kicillofok @DrDanielGollan @nkreplak pic.twitter.com/ectLSi3QzI — Alejo (@alejosarnaok) March 31, 2021

Agradeció la vacuna cantando un tango y hasta el Presidente le dio me gusta

