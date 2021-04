» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 01/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

VERDES EN EL COLCHÓN Los argentinos tienen unos US$ 250.400 millones guardados fuera del sistema financiero, según estimaciones realizadas por el INDEC. El dato fue incluido en el informe "Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa", y corresponde al cuarto trimestre de 2020. Incluye depósitos en cuentas del exterior y fondos atesorados en cajas de seguridad o en el "colchón". Las divisas atesoradas suman 6 veces las reservas informadas por el Banco Central. Especialistas adjudican ese comportamiento a décadas de inestabilidad, recesión, inflación y expropiaciones, que minaron la confianza en el peso y en el sistema financiero local. Con respecto al tercer trimestre del 2020, la suma se incrementó en US$ 3.057 millones, el 1,2%.



NUEVO RÉGIMEN El Gabinete Económico resolvió avanzar en la implementación de un nuevo régimen de fomento de la inversión para incrementar las exportaciones. El objetivo será "aumentar la previsibilidad" de la inversión extranjera directa o de la nacional financiada con crédito externo, destinada a incrementar las exportaciones. Fuentes oficiales indicaron que "el propósito fundamental de este proyecto es incrementar las exportaciones, crear empleo, fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos y fomentar un crecimiento económico sustentable y equitativo". La iniciativa, que en los próximos días será plasmada en un decreto, propone que, para nuevas inversiones que incrementen las exportaciones previa aprobación, sea posible usar la generación de divisas para repatriación de capital e intereses. CRÉDITO La Argentina recibirá un crédito del Banco Mundial de US$ 250 millones para fortalecer el sistema de salud pública en todo el país y otro de US$ 80 millones de dólares para mejorar la eficiencia y el acceso a servicios digitales, informó este miércoles el Ministerio de Economía. Los nuevos créditos se inscriben en el financiamiento otorgado por el organismo multilateral por alrededor de US$ 2.000 millones durante 2021 para el desarrollo de infraestructura, protección social, salud, empleo y cambio climático en el país. En febrero último ya se había aprobado financiamiento por unos US$ 420 millones. Economía explicó, en un comunicado, que uno de los proyectos aprobados por el directorio del organismo multilateral se denomina "Apoyo a una Cobertura Universal Efectiva de Salud" y tiene como objetivo brindar un mejor acceso a una atención médica de calidad y equitativa en todo el territorio nacional. DENUNCIA AL EX Julieta Prandi reveló que denunció penalmente a su ex marido, Claudio Contardi, por corrupción de menores, en el marco de su divorcio y la tenencia de sus dos hijos, Mateo y Rocco. "En 2019 me enteré de que la persona que vivía con mi ex, a la que a mí me decían que era la niñera, dormía en la cama matrimonial con él y mis hijos. Además, los obligaba a llamarme ´la puti…´ y ´la tilinga´ dentro de la casa, y cuando se comunicaban conmigo por teléfono estaban obligados a decirme lo que el padre quisiera que me dijera", contó en una entrevista con Viviana Canosa, junto a su abogada Ana Rosenfeld. Pero eso no fue nada. Según sus palabras, al año siguiente sucedió algo grave en la casa de Escobar. "Es tremendamente mucho más terrible. Hay una causa penal por corrupción de menores. No voy a entrar en detalles porque es la privacidad de mis hijos. Es muy grave. Mateo no quiere ver a su papá, le tiene miedo, fue amenazado muchas veces. Los chicos dijeron de todo", comentó.

