En Argentina se registraron 16.056 nuevos casos de coronavirus

Es una cifra que no se registraba desde el pico de octubre. En provincia de Buenos Aires se alcanzó un récord absoluto. Los contagios de coronavirus en el país se han disparado definitivamente. Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación informó 16.056 nuevos positivos, una cifra que no se registraba desde el pico de octubre del año pasado (el máximo diario fue de 18.326 y se alcanzó el 21 de octubre). En una jornada en que la positividad se ubicó en 28% (el martes había sido del 13%), Argentina llegó a los 2.348.821 casos totales desde que comenzó la pandemia. También siguen creciendo los casos activos, que este miércoles superaron los 190 mil y ya son 190.347; y el promedio de los últimos siete días (ayer quedó en 11.278). De los 16.056 nuevos positivos, 8.063 correspondieron a la provincia de Buenos Aires (50% del total nacional), que así registró un nuevo récord diario en esta pandemia. "Seguramente vamos a tener más casos en esta segunda ola, pero está en nuestras manos lograr y, ya lo estamos haciendo, mediante la vacunación, que la mortalidad y la internación bajen", señaló el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan. En tanto, la Ciudad de Buenos Aires reportó 1.707 (11%); la provincia de Córdoba, otros 1.260 (8%), Santa Fe, 920 (6%), Tucumán, 748 (5%) y Mendoza, 521 (3%). Además, el reporte también indicó que 3.638 pacientes que se contagiaron Covid-19 se encuentran internados en unidades de terapia intensiva, al tiempo que señaló la ocupación de camas críticas, independientemente del diagnóstico del paciente, es del 55,9% a nivel nacional y del 61,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Finalmente, la cartera sanitaria señaló ayer 124 nuevas muertes (73 hombres, 47 mujeres y 4 personas que fueron cargadas sin dato de sexo), por lo que las víctimas fatales en Argentina ascendieron a 55.858. De los decesos informados este sábado, 69 se registraron en la provincia de Buenos Aires y 16 en CABA. NUEVA VARIANTE EN BRASIL Brasil detectó una nueva variante del coronavirus que puede ser una mutación de dos poderosas cepas presentes en la segunda ola en gran parte del mundo, la P1 de Manaos o Amazonas y la de Sudáfrica, informó este miércoles el gobierno del estado de San Pablo. La variante puede ser una evolución de la variante del Amazonas mezclada con la de Sudáfrica, dijo el director del estatal Instituto Butantan, Dimas Covas, durante una conferencia de prensa. Fue detectada en un paciente de la ciudad de Sorocaba, interior del estado de San Pablo, una de las más afectadas por el colapso hospitalario de la segunda ola de Covid-19. Si bien es similar a la cepa sudafricana, no se descarta que sea una mutación de la variante de Amazonas, surgida en noviembre en la ciudad de Manaos.

