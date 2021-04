Efemérides del día de la fecha, 1 de Abril

DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE MÉDULA ÓSEA En esta jornada se conmemora la creación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), el cual funciona dentro del INCUCAI, y se concientiza acerca de la importancia de la donación de médula ósea puesto que se utiliza para tratar diversas enfermedades hematológicas (leucemia, anemia aplástica, linfoma, mieloma y errores metabólicos o déficits inmunológicos). Las CPH son células madre encargadas de producir: glóbulos rojos (transportan el oxígeno a los tejidos), glóbulos blancos (combaten las infecciones en el organismo y se ocupan de la vigilancia inmunológica) y plaquetas (participan del proceso de coagulación de la sangre). Se estima que el 75% de los pacientes no cuentan con un donante compatible de su grupo familiar por lo que el Registro se torna indispensable para encontrar un donante no emparentado. El Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) fue creado mediante la Ley Nº 25.392 en el año 2003; el mismo contiene la base de datos de donantes y su posible compatibilidad. A su vez pertenece a la Red Internacional Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW), que agrupa a 63 países y tiene un total de 37 millones de donantes. Las personas que pueden inscribirse como donantes tienen que tener entre 18 y 40 años, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos y no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas.





FALLECE CARLOS PEUCELLE Carlos Desiderio Peucelle nació el 13 de septiembre del año 1908 en Barracas, Buenos Aires. Considerado el primer jugador polifuncional del fútbol argentino, Peucelle inició su carrera futbolística en Sportivo Anchorena y luego realizó las inferiores en Boca. No obstante, una huelga provocó que dejara al "xeneize" y jugara simultáneamente en San Telmo y Sportivo Barracas (ambos clubes jugaban en distintas asociaciones). Tras pasar por Nacional de Adrogué, el jugador se destacó en Sportivo Buenos Aires al convertir 31 goles en 107 partidos. Por ello, fue convocado para representar al país en el Mundial Uruguay 1930; en dicha competencia, "Barullo" jugó cuatro partidos y convirtió tres goles (en la goleada 6 a 1 frente a Estados Unidos convirtió los dos últimos goles y en la final contra el local convirtió un tanto). En el año 1931 arribó a River, club en el que se consagró campeón del Campeonato de Primera División 1932, 1936, 1937 y 1941 y de la Copa de Oro en el año 1936; asimismo, conquistó la Copa Aldao en los años 1936 y 1937. Después de colgar los botines, en el año 1942, comenzó a dirigir las divisiones inferiores de "El Millonario", trabajo que desempeñó hasta el año 1949. Previamente, en el año 1945, el entrenador consagró a River campeón del Campeonato de Primera División y la Copa Aldao. Por otra parte, dirigió a Racing, Huracán y San Lorenzo. En cuanto a la Selección, Peucelle salió campeón de la Copa América en los años 1929 y 1937. Falleció en el año 1990 en Buenos Aires.



"ETERNAL FLAME" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1989, el sencillo "Eternal flame" de "The bangles" destronaba a "The living years" de "Mike and the Mechanics" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Everything" (1988) y compuesta por Susanna Hoffs junto a Tom Kelly y Billy Steinberg, la canción está inspirada en dos "llamas eternas" una se encuentra en la tumba de Elvis Presley en Tennessee y la otra en una sinagoga de California: "Ellas preguntaron qué había en la caja [de la tumba de Elvis] y les dijeron, ´es la llama eterna´. Tan pronto como mencionó esas palabras, yo rápidamente pensé en la sinagoga de la ciudad de Palm Springs, California, donde yo había crecido. Pensé ´estupendo, ese es un magnífico título para una canción´, así que rápidamente escribí el resto de la letra basándome en ese título" expresó Steinberg.



Efemérides del día de la fecha, 1 de Abril

