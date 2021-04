En el marco del Mes de la lucha contra el Cáncer de Colon, la Unidad de Endoscopía del Hospital Británico reúne esfuerzos para concientizar sobre el cáncer de colon y la promoción de programas de detección precoz, priorizando el cumplimiento de altas normas de calidad y seguridad del paciente. Tras la pandemia y el aislamiento social, el Hospital, a través de su Servicio de Infectología, ha adoptado diferentes protocolos por el SAR-Cov 2. En este sentido, su Unidad de Endoscopía es una de las pocas de Argentina que cuenta con Salas Endoscópicas con Presión Negativa, que renuevan el aire cerca de 30 veces por minuto (lo que disminuye considerablemente el riesgo de contagio de virus y bacterias). De esta manera, se garantiza la seguridad del paciente a fin de que pueda regresar tranquilo a sus chequeos anuales. El cáncer de colon detectado tempranamente puede ser curado hasta en un 90%. En Argentina se producen unos 15.500 nuevos casos de Cáncer de Colon al año con aproximadamente 7.500 muertes anuales. Constituye el segundo cáncer más frecuente en el país, y es prevenible, ya que puede ser detectado en una fase temprana sin que el paciente tenga síntomas aparentes. El cáncer colorrectal se origina generalmente a partir de una lesión pequeña llamada "pólipo" que en aproximadamente 10 años se transforma en cáncer. Se producen por igual en hombres y mujeres mayores de 50 años y, alrededor del 75% de los casos, se desarrolla en personas que no presentan antecedentes personales ni familiares. En las etapas iniciales, el cáncer de colon no suele presentar síntomas, por lo que se recomienda que tanto hombres como mujeres a partir de los 45-50 años se realicen controles de detección temprana. Entre los métodos diagnósticos más empleados se encuentran la SOMF, colonoscopia, colonoscopia virtual y colon por enema. La colonoscopia permite diagnosticar y resecar los pólipos benignos evitando de esta forma su transformación maligna y disminuyendo la mortalidad por cáncer. Por estos motivos, ante la presencia de sangrado, dolor abdominal, anemia, pérdida de peso, dificultad evacuatoria, independientemente de la edad, el Servicio recomienda realizar una consulta con el médico. La Unidad de Endoscopía del Hospital Británico cuenta con equipamiento de avanzada y un numeroso staff de enfermeros y médicos capacitados, tanto gastroenterólogos como coloproctólogos que trabajan en equipo de manera sólida y con gran interacción. Muchos de ellos colaboran activamente en ENDIBA y otras asociaciones en un rol académico y formativo. Dicha Unidad se ocupa no solo de las endoscopias digestivas altas y bajas sino también de las colangiografías retrógradas endoscópicas y otros procedimientos terapéuticos complejos como la ecoendoscopía. El Hospital cuenta a su vez con internación, lo cual posibilita la realización de procedimientos endoscópicos diagnósticos y terapéuticos tanto simples como complejos, y posee un servicio de urgencias endoscópicas las 24hs los 365 días del año, acordes a las recomendaciones del Ministerio de Salud.



