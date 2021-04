» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 01/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Basquet:

El Bote se está preparando para el inicio del Torneo de la ABZC. Los entrenamientos de las diferentes categorías del Campana Boat Club continúan desarrollándose todas las semanas, ya con vistas al inicio del Torneo de Divisiones Formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) que comenzará el próximo 10 de abril (dos semanas después iniciaría el Torneo Oficial de Primera División). Los Sub 13 y Sub 15, categorías que conduce el entrenador Fernando Anzuinelli, practican los martes y jueves de 19.30 a 20.30 horas y los sábados de 10.30 a 11.30. En tanto, los Sub 17, también a cargo de "Pato" Anzuinelli, practican los lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 21.00 horas, siempre en el gimnasio cerrado Héctor Mario Franco de la ribera de nuestra ciudad. Finalmente, los Sub 19 y la Primera División, equipos que conduce Nahuel Pinto con la asistencia de Ezequiel Imperatori, entrenan de lunes a viernes. Los lunes y miércoles tienen preparación física de 20 a 21 horas, mientras que, en cancha, practican los lunes miércoles y viernes, de 21 a 22.30, y los martes y jueves de 20.30 a 22.00 horas. Los más chiquitos entrenan martes y jueves con el profesor Pablo Gangi: los Premini, de 18.15 a 19.15; y los Mini, de 19.15 a 20.15 horas. Además, el CBC también cuenta con Básquet Femenino: las chicas practican lunes y miércoles de 18.15 a 19.15 bajo las órdenes de "Chiche" Imperatori. Los interesados en contactarse con los profesores de la actividad pueden hacerlo a través del Instagram @cbcbasquet o del Facebook BoatClub Básquet.



