También jugaron las divisiones formativas







Los chicos recibieron a Náutico Hacoaj y las chicas a Náutico Zárate. En el regreso de las competencias de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), las divisiones formativas del Club Ciudad de Campana tuvieron su segunda presentación en el actual campeonato de inferiores. El pasado sábado, la tira de Caballeros recibió la visita de Náutico Zárate por la segunda fecha de la Zona A de la Región 3 de esta Copa Metropolitana. Y el balance para los dirigidos por Gabriel Martra, Nicolás Gómez y Juan Pablo Romero fue de tres victorias y una derrota con los siguientes resultados: -Sub 15: Ciudad de Campana PG – Náutico Hacoaj PP. -Sub 17: Ciudad de Campana 3 - Náutico Hacoaj 1. -Sub 19: Ciudad de Campana 3 - Náutico Hacoaj 2. -Sub 21: Ciudad de Campana 0 - Náutico Hacoaj 3. Por su parte, las chicas Tricolores recibieron el domingo a Náutico Zárate por la segunda fecha de la Zona A de la Región 4 del certamen femenino de divisiones inferiores. En esta oportunidad, las dirigidas por Jorgelina Allegri y Milagros Scabini no pudieron sumar victorias en una jornada que dejó los siguientes resultados: -Sub 15: Ciudad de Campana 0 - Náutico Zárate 3. -Sub 17: Ciudad de Campana 1 - Náutico Zárate 3. -Sub 19: Ciudad de Campana 0 - Náutico Zárate 3. -Sub 21: Ciudad de Campana 0 - Náutico Zárate 3. El próximo fin de semana no habrá actividad de inferiores en esta Copa Metropolitana por el feriado de Semana Santa.

LAS JUVENILES TRICOLORES RECIBIERON A NÁUTICO ZÁRATE POR LA SEGUNDA FECHA DE LA COPA METROPOLITANA DE DIVISIONES INFERIORES.



