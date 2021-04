» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 01/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Puerto Nuevo; Kevin Casco es refuerzo







El lateral izquierdo, que ya había participado del último amistoso, llega desde Acassuso. El próximo ensayo del Portuario será el sábado frente a Central Ballester. Aunque todavía no hay confirmación respecto al inicio del Campeonato 2021 de la Primera D ni tampoco respecto a los cuatro clubes que se sumarán a la divisional, Puerto Nuevo continúa avanzando con su preparación y también con la conformación del plantel. En ese sentido, se confirmó la incorporación del lateral izquierdo Kevin Casco (20 años), quien llegó al Portuario desde Acassuso y ya lleva varias semanas de trabajo junto al plantel (incluso, fue parte del amistoso frente a CF Roma). Su arribo se dio luego que se frustrara el de Rafael Martínez, también lateral izquierdo, quien había sido anunciado como refuerzo semanas antes junto a Enrique Grieger y Mauricio Gauna. La decisión de incorporar un lateral izquierdo por parte del cuerpo técnico encabezado por Gastón Dearmas responde a la idea de adelantar a la línea de mediocampistas a Ezequiel Ramón, quien en los amistosos ya viene cumpliendo esa función y hasta convirtió por duplicado en el ensayo realizado ante un combinado de jugadores libres. El otro lateral izquierdo con el que cuenta el DT es Uriel Huarte, quien ha sido el titular en los cuatro amistosos disputados hasta el momento. De esta manera, el Auriazul ha confirmado ya seis incorporaciones respecto al último torneo, dado que también se han sumado el marcador central Mario Godoy (proveniente de Huracán de Goya), el mediocampista ofensivo Enzo Ritacco (otro ex Acassuso) y el delantero Antonio Samaniego (ex Real Pilar y Juventud Unida). En cuanto a la preparación, el plantel Auriazul viene alternando entrenamientos en las instalaciones del barrio Don Francisco y el predio del Campo Cristiano Evangélico del barrio Otamendi. Mientras que este sábado estará disputando el encuentro amistoso frente a Central Ballester que debió suspender el pasado fin de semana debido a las malas condiciones climáticas. Hasta el momento, Puerto Nuevo se ha medido ante L.N. Alem, la Reserva de Lanús, CF Roma y un combinado de jugadores libres.



KEVIN CASCO SE FORMÓ EN LAS CATEGORÍAS JUVENILES DE ACASSUSO. ES ZURDO Y TIENE 20 AÑOS.



Primera D:

Puerto Nuevo; Kevin Casco es refuerzo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar