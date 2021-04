» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 01/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

BOLETO PARA BANFIELD En el partido que le puso punto final a la Copa Diego Armando Maradona, Banfield venció anoche 3-2 a Vélez Sarsfield y se clasificó a la Copa Sudamericana 2022. El Taladro, que había perdido la final por el título ante Boca, se impuso con un doblete de Luciano Pons y un tanto de Alejandro Cabrera. Para el Fortín marcaron Lucas Janson y Luca Orellano.



RENUNCIÓ PERGOLINI En un clima enrarecido, aunque sin polémicas públicas, Mario Pergolini presentó ayer su renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera de Boca Juniors."No me he peleado con Jorge (Ameal, presidente de Boca) ni Riquelme (Juan Román, vice y cabeza del Consejo de Fútbol), personas que quieren lo mejor para Boca", aseguró Pergolini. "Pero uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o no encuentra las formas de que lo acompañen a uno", agregó. ARRANCA EL VIERNES La octava fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional comenzará el viernes con tres partidos: Patronato vs Aldosivi (17.00), San Lorenzo vs Rosario Central (19.00) y Central Córdoba vs Platense (21.15). PARTIDO COMPLICADO La CONMEBOL confirmó que el duelo revancha entre Santos y San Lorenzo, por la Fase 3 de la Copa Libertadores, se disputará en el Estadio Mané Garrincha, de Brasilia, y no en Vila Belmiro, de San Pablo, a raíz de la ola de casos de coronavirus que azota a la ciudad más grande de la región. Pero el cronograma del torneo continental podría cambiar de rumbo luego de la decisión del Tribunal Federal de suspender todos los eventos deportivos. La serie debe comenzar el próximo martes en el Nuevo Gasómetro y se definiría el martes 13 en Brasil. BROTE EN MITRE Mitre de Santiago del Estero confirmó que nueve jugadores de su plantel dieron positivo de coronavirus. Los primeros tres fueron el arquero Fernando Pellegrino y dos exjugadores de Villa Dálmine: Rubén Zamponi y Ezequiel Cérica. Posteriormente también se informaron los contagios del arquero Yair Bonnín, los mediocampistas Arnaldo González, Israel Roldán y Rodrigo Sayavedra y los delanteros Adrián Toloza y José Torres. PRIMERA B METRO En un partido pendiente de la primera fecha del Torneo Apertura, Deportivo Merlo derrotó ayer 3-2 como visitante a Comunicaciones. Así, el Charro llegó a los 7 puntos e igualó la línea del Cartero, que perdió su invicto y desaprovechó la oportunidad de alcanzar a los líderes Flandria y Defensores Unidos (10). ELIMINATORIAS EUROPEAS Ayer concluyó la tercera fecha de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial "Qatar 2022". Y la gran sorpresa fue la derrota de Alemania, que perdió 2-1 como local ante Macedonia. Así, en el Grupo J manda Armenia (le ganó 1-0 a Liechtenstein) con 9 puntos, mientras Macedonia y Alemania quedaron como escoltas con 6. Este miércoles, además, España venció 3-1 a Kosovo y volvió a quedar como líder del Grupo B con 7 puntos (uno más que Suecia, que tuvo fecha libre); Italia superó 2-0 como visitante a Lituani y manda en el Grupo C con puntaje ideal; Francia derrotó 1-0 a Bosnia como visitante y lidera el Grupo D con 7 unidades; Dinamarca goleó 4-0 a Austria y manda en el Grupo F con puntaje ideal; y por el Grupo I, Inglaterra logró su tercer triunfo al vencer 2-1 a Polonia, por lo que mantuvo su ventaja de dos unidades sobre Hungría (le ganó 4-1 a Andorra).

