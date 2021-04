» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 03/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Campana homenajeó a los héroes de Malvinas a 39 años del inicio de la guerra







Como parte del reconocimiento, el intendente Abella y los ex combatientes descubrieron dos carteles alusivos a las islas, uno en el arco y otro en el ingreso a la ciudad de avenida Mitre y Ruta 6. Al conmemorarse este viernes 2 de abril el 39 aniversario de la guerra de Malvinas, Campana homenajeó a los ex combatientes, quienes con valor defendieron la soberanía argentina sobre las islas. El homenaje, que estuvo encabezado por el intendente Sebastián Abella, comenzó en la plaza Eduardo Costa con el izamiento de la bandera nacional y la posterior colocación de una ofrenda floral sobre el monumento que recuerda a los caídos en combate. Allí, el vicepresidente del Centro de Veteranos de Guerra de Campana, Elvio Hereñú, pidió a la comunidad seguir recordando a todos los que participaron de la gesta para que siempre se recuerde este 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Seguidamente, los ex combatientes junto al intendente – quien como todos los años también los había acompañado a la medianoche en la tradicional vigilia- se acercaron hasta el avión Pucará emplazado en el Parque Urbano para realizar otro homenaje y, para finalizar, se descubrieron dos carteles que recuerdan a las islas: uno en el arco y el otro en el ingreso de avenida Mitre y ruta 6. La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio, Elisa Abella; la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi; la directora de Educación, Milva López Pereyra; la presidenta del Consejo Escolar, Nelda García; y los concejales de Juntos por el Cambio Luis Gómez y Javier Contreras también acompañaron los homenajes.

En el arco se descubrió uno de los carteles que recuerdan a las islas.





La secretaria Elisa Abella acompañó al Intendente.





En el avión Pucará, del Parque Urbano, también se realizó un homenaje.





Uno de los carteles se emplazó en el acceso de Mitre y Ruta 6.





El vicepresidente del centro de veteranos pidió recordar siempre esta fecha.





El Intendente agradeció a los ex combatientes.

#Ahora se realiza el acto del 39 aniversario en homenaje a los héroes de Malvinas en la plaza Eduardo Costa, el intendente Abella izó la bandera y se cantó el Himno Nacional Argentino. Luego colocaron una ofrenda floral frente al monumento y se entonó la Marcha de Malvinas. pic.twitter.com/lhqB72GvHe — Daniel Trila (@dantrila) April 2, 2021

