Se cruzaron de carril e impactaron con otro auto a la altura del barrio San Jorge. La víctima fue identificada como Martín Ormache, vecino de la localidad de Crespo, Entre Ríos. Su mujer, Karina Negrette, y su bebé de 9 meses sobrevivieron. Ayer por la mañana, Martín Ormache (32) manejaba su Renault Megane por Ruta 6 mano a Los Cardales, cuando a la altura del barrio San Jorge, se cruzó de mano y dando un trompo, fue impactado de lleno por un Volkswagen Gol que se dirigía mano a Campana. La colisión tuvo lugar del lado del conductor, y aparentemente Ormache perdió la vida en ese instante. En el asiento de atrás, viajaban su esposa, Karina Negrette, y su bebé de 9 meses. El Megane se deformó de manera tal que los Bomberos Voluntarios tuvieron que cortar los parantes del techo y removerlo para poder liberar al niño y a su padre. La mujer, quien viajaba en el asiento de atrás junto a su hijo, presentaba fractura en una de sus piernas y heridas en los pies; al tiempo que el bebé se encontraba en estado inconsciente. Ambos eran trasladados al Hospital de Capilla del Señor, al tiempo que personal del SAME y Bomberos se turnaron para hacerle maniobras de Reanimación Cardiopulmonar a Ormache por varios minutos, pero fue inútil. Los pasajeros del Gol, un hombre y una mujer, ambos trabajadores del SAME y vecinos de Pilar, se encontraban golpeados pero fuera de peligro. Fueron trasladados hasta el hospital municipal de nuestra ciudad. En el lugar trabajaron en forma conjunta Bomberos Voluntarios de Campana y Los Cardales, Policía de la Provincia, SAME, y Defensa Civil.



Del Megane una mujer y un bebé trasladados a Capilla por ambulancia de Cardales, lamentablemente, más allá del esfuerzo de bomberos que realizaron RCP, el conductor falleció. Bomb. Camp. 35 y 43. Bomb. Cardales. Defensa Civil y CP zona 7 y Comisaría, Policía de Cardales — Daniel Trila (@dantrila) April 2, 2021

Accidente fatal en Ruta 6

