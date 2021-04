» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 03/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus: Argentina sumó más de 24 mil casos en las últimas 48 horas







Además, se informaron 165 fallecidos. En nuestra ciudad se notificaron 15 positivos el jueves, mientras ayer no se brindó parte local. A pesar de los feriados que dieron inicio al fin de semana largo, la cantidad de contagios de corona-virus confirmados por el Ministerio de Salud de la Nación en las últimas 48 horas ascendió a 24.332 después que ayer se informaron 9.902 (el jueves fueron 14.430). De esta manera, el país acumula ahora 2.373.153 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 195.176 se encuentran activos. En tanto, el promedio de los últimos siete días se ubicó en 11.729. El jueves, la provincia de Buenos Aires reportó 7.087 positivos y con la Ciudad de Buenos Aires (1.576) alcanzaron el 60% del total nacional. Mientras Córdoba (1.194) y Santa Fe (1.022) también superaron el millar de casos diarios. En tanto, ayer, la incidencia de la provincia de Buenos Aires (5.016) y CABA (1.699) fue todavía mayor: reunieron el 68% de los casos nacionales. Por su parte, Córdoba informó 697, mientras Santa Fe notificó 469. En estas últimas dos jornadas, el Ministerio de Salud de la Nación también confirmó 165 nuevos decesos (83 y 82), por lo que la cantidad de víctimas fatales en el país ascienden a 56.023 durante esta pandemia. Además, el reporte de ayer también indicó que 3.619 pacientes que se contagiaron Covid-19 se encuentran internados en unidades de terapia intensiva, al tiempo que señaló la ocupación de camas críticas, independientemente del diagnóstico del paciente, es del 55,9% a nivel nacional y del 61,9% en el Área Metropolitana de Buenos Aires. SIN PARTE LOCAL Ayer, la Secretaría de Salud municipal no brindó su habitual parte diario de coronavirus, por lo que el último informe local fue el del jueves, cuando se reportaron 15 nuevos positivos en la ciudad. Dicha cifra se dio luego de los 68 contagios señalado el martes y los 70 del miércoles. De esta manera, al no informarse altas médicas ni nuevas muertes, el cuadro de situación de Campana quedó conformado ahora por 7.154 casos totales que se dividen en 349 que se encuentran activos, 6.664 que se han recuperado y 141 que han fallecido. INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 20:42 horas, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicaba que nuestra ciudad acumula 7.616 casos totales desde que comenzó la pandemia. Es decir: 72 más respecto al informe del miércoles y 462 más que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. Además, el reporte provincial mantiene a Campana con 141 fallecidos, uno más que las indicados por el informe local. DISTRITOS VECINOS En las últimas 48 horas, la Municipalidad de Zárate informó 89 nuevos positivos (53 el jueves y 36 el viernes) y 48 altas médicas. De esta manera, su cuadro de situación presenta ahora 5.644 casos totales que se dividen en 537 que se encuentran activos, 4.951 que se han recuperado y 156 que han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar señaló 281 nuevos contagios entre jueves (153) y viernes (128). Además, reportó 117 altas médicas y 3 decesos. Con estas cifras, su cuadro de situación quedó conformado por 14.935 casos totales que se dividen en 1.891 que se encuentran activos, 12.560 que se han recuperado y 484 que han fallecido. En tanto, en Exaltación de la Cruz se registraron 11 nuevos positivos y 10 altas médicas en las últimas 48 horas, por lo que el Municipio alcanzó los 1.750 casos totales entre los que se cuentan 115 que se encuentran activos y 31 fallecidos. Finalmente, en Pilar se sumaron 313 nuevos infectados entre jueves y viernes. Y ayer reportó también 3 nuevos decesos. Así, el distrito acumula 24.692 casos totales entre los que se cuentan 2.890 que se encuentran activos y 420 fallecidos.

AYER, EL 68% DE LOS CASOS REGISTRADOS A NIVEL NACIONAL SE INFORMARON ENTRE PROVINCIA Y CIUDAD DE BUENOS AIRES.





Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Coronavirus: Argentina sumó más de 24 mil casos en las últimas 48 horas

