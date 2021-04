» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 03/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna: "Para que haya muchas Doras, trabajemos por el plan de vacunación"







El referente del Frente de Todos Campana visitó a Dora, la abuela de 94 años que agradeció al personal que la vacunó cantando un tango y que se viralizó con una publicación de Alejo Sarna. A partir de eso, la llamaron de distintos medios nacionales hasta que habló con el Presidente Alberto Fernández. El plan de vacunación contra el COVID avanza al ritmo que permite la llegada de dosis de la vacuna al país y ya son miles los vecinos de Campana que fueron vacunados, sobre todo personal de salud, adultos mayores de 70 años, docentes, personal de fuerzas de seguridad y pacientes de riesgo. En los distintos puntos de vacunación la alegría de la gente que accede a su vacuna es permanente, y entre esas personas sobresalió el caso de la abuela Dora que fue filmada cantando un tango con su certificado de vacunación en la mano, muy contenta y agradecida. El video circuló por las redes sociales luego de ser publicado por Alejo Sarna y fue compartido por infinidad de cuentas en todo el país incluyendo medios de comunicación y funcionarios públicos dentro de los cuales está el vice ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak, y el mismísimo le había dado el "Me Gusta". Así fue que Alberto Fernández se hizo eco de la publicación y aceptó luego una entrevista radial compartida con Dora en el programa del conductor "Coco" Silly en su programa "Fuerte al Medio". "Señor Presidente no baje los brazos, y si puede traiga mas vacunas para ayudar a las personas grandes, porque a pesar de haber llegado a viejos no somos descartables" le dijo Dora a Alberto muy emocionada, y le recomendó con entusiasmo: "Señor Presidente no afloje, aunque le digan cualquier cosa no afloje". Durante el diálogo radial, Alberto Fernández, que también se mostró conmovido por las palabras de la abuela, le dijo a Dora que cuando pase la pandemia la va a invitar a cantar juntos unos tangos: "usted canta y yo toco la guitarra". Luego de que esta historia se haga tan conocida, Alejo Sarna visitó y agradeció a Dora por todo lo que generó en la sociedad Argentina, muy emocionado. Sobre el encuentro, Sarna dijo que "encontrar personas como Dora, con estas ganas, con esta fuerza, nos hace seguir trabajando para que esta pandemia sea parte del pasado. Sabemos que se viene una etapa difícil. No aflojemos y sigamos cuidándonos. Pronto vamos a poder volver a abrazarnos y Dora va a cantar unos tangos con Alberto Fernández". Apoyando e impulsando el plan de vacunación en marcha, el equipo de militantes que acompaña a Alejo Sarna viene trabajando hace meses en la preinscripción de vecinos en la aplicación oficial que administra los turnos de vacunación. "Es que hay muchos vecinos que no tienen los medios o no saben cómo realizar la inscripción en el celular. Por eso venimos recorriendo los barrios de Campana dando una mano para que todos puedan recibir su vacuna. Necesitábamos mucha de la energía y las ganas que nos dio Dora para seguir adelante, y así va a ser, no vamos a bajar los brazos" explicó Sarna.



El referente del Frente de Todos Campana visitó a Dora.

¡Dora habló con el Presidente!



Sigamos trabajando para que esta pandemia sea parte del pasado.



Sabemos que se viene una etapa difícil. No aflojemos y sigamos cuidándonos.



Pronto vamos a poder volver a abrazarnos y Dora va a cantar unos temas con @alferdez ♥️. pic.twitter.com/5L02rVLiet — Alejo (@alejosarnaok) April 1, 2021

