José Abel Perdomo

Realmente debería preocuparnos las devastadoras consecuencias que la segunda ola de esta pandemia ya está provocando en todo el mundo y recién está comenzando en nuestro país. Debemos tener en cuenta que pese a la aceleración de la vacunación todavía el final de esta verdadera pesadilla no se avizora en el horizonte cercano más si tenemos en cuenta que los altísimos niveles de contagios están provocando mutaciones del virus respecto a las cuales por ahora se sabe bien poco.. No obstante esta verdad incuestionable vemos como gran parte de nuestra sociedad, especialmente la clase media, se comporta como si los peligros de contagio ya son cosa del pasado y no alcanza con las exhortaciones que el propio presidente realizó por cadena nacional tratando de frenar la enorme circulación que observamos en este fin de semana largo con motivo de semana santa que ya desde hace años dejó de ser motivo de recogimiento y religiosidad aún para los cristianos. Vemos como nuestros países vecinos y el resto del mundo, incluidos aquellos que hasta ayer eran promocionados como modelos sanitarios a imitar, están adoptando drásticas medidas para tratar de frenar el aumento exponencial de los contagios. Aunque deban enfrentar fuertes protestas de los sectores de la derecha han comprendido que la segunda ola llegó antes de lograr la inmunidad comunitaria mediante la vacunación masiva de una gran parte de su población y que preservar la vida es imprescindible para lograr la recuperación económica. Llama la atención que quienes permanentemente nos arengan a que debemos imitar al primer mundo para lograr vivir mejor ahora pregonan que para luchar contra el covid-19 en todos sus formas debemos hacer exactamente lo contrario. Hasta hace poco la prensa canalla hablaba de la suerte que teníamos de que la pandemia atacara al primer mundo antes que a nosotros y usando un dicho futbolero contábamos con el diario del lunes para tomar las medidas pertinentes. Ahora parace que han dejado de leer el mencionado diario. Realmente son unos sinvergüenzas. Mucho se habla de cómo queremos que sea la pospandemia pero como lo primero es lo primero de algo debemos estar seguros, si no somos capaces de superar esta pandemia ésta será eterna y como diría Francis Fukuyama sería el fin de la historia. Cada tanto escuchamos de los neoliberales y especialmente de algunos dirigentes de Juntos por el cambio, la nefasta frase: que se mueran los que deben morirse. Esta idea se inscribe en la teoría denominada darwinismo social que supone la selección natural de Charles Darwin extrapolada perversamente al plano de lo social que condujo a la matanza de millones de seres humanos y se perpetuaron las mayores injusticias sociales, basándose en la supuesta inferioridad innata de algunos seres humanos. Una de las derivaciones de esta teoría es la perversa meritocracia del macrismo con que se intenta culpar a las víctimas de sus desgracias en su habitual e infantil excusa de "yo no fui". Como dijo alguna vez el líder negro estadounidense Malcolm X: "Si no tienes cuidado, los periódicos te convencerán de que la culpa de los problemas sociales es de los oprimidos y no de quien los oprime." En medio de una pandemia indomable resulta por lo menos hilarante escuchar al Diputado Nacional y ex-gobernador de Mendoza por el radicalismo en Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo insistir con la necesidad de que su provincia se independice de la República Argentina. Como decía una vieja serie televisiva: "es verdad aunque usted no lo crea." No olvidemos ni un instante que toda vida es esencial y que si nos contagiamos también contagiamos a los demás. En verdad no es tanto lo que se nos pide y nuestra suerte es siempre colectiva y por lo tanto nunca es individual.

Opinión:

Lo primero es lo primero

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar