Efemérides del día de la fecha, 3 de Abril

DÍA DEL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES Instituido a través de la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares Nº 3 del año 2015, en este día se conmemora la promulgación del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley Nº 26.844) en el año 2013; en el mismo se abarcan los derechos, la documentación, la remuneración, las licencias, la maternidad y la extinción del contrato de trabajo. Asimismo, se define al personal de casas particulares como "toda prestación de servicios o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar: […] la asistencia personal y acompañamiento prestados a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad".



SE FUNDA BOCA Hace 116 años Alfredo Scarpatti, Santiago Sana, Esteban Baglietto y los hermanos Juan Antonio y José Teodoro Farenga fundaron Boca Juniors. Unidos por la pasión por el fútbol, el barrio y la inmigración italiana, se reunieron en la casa de Baglietto. Sin embargo, tuvieron que continuar su conversación en Plaza Solís, donde nombraron al naciente club Boca Juniors. Dos semanas después, jugaron su primer partido frente al club Mariano Moreno en la cancha de Independencia Sud, donde golearon a los rivales 4 a 0 con goles de Santiago Sana, Juan Farenga (2) y José Farenga. En ese momento, la camiseta era blanca con líneas negras. No obstante, debido a que el club Nottingham de Almagro poseía una camiseta similar tuvieron que disputar un partido para determinar quién se quedaba con los colores; Boca perdió pero encontró sus colores en la bandera de Suecia cuando un barco de dicho país pasó por La Boca. En el año 1913 el equipo debutó en Primera División ganándole 4 a 1 a Estudiantil Porteño; ese mismo año, jugó su primer partido contra su eterno rival, River Plate, que terminó perdiendo 2 a 1. Más adelante, en el año 1919, obtuvo su primer título al consagrarse campeón de la Copa Campeonato 1919. En la década de 1920, arrasó en los campeonatos al consagrarse campeón de la Primera División (1920, 1923, 1924, 1926 y 1930), la Copa Carlos Ibarguren (1923 y 1924), la Copa Competencia (1925), la Copa de Honor (1920), la Copa Estímulo (1926). Con una larga historia marcada por el amor incondicional de los hinchas, los altibajos y la gloria, Boca Juniors es uno de los grandes equipos del país.



SE LANZA "WAKE UP, SUNSHINE" Un día como hoy en el año 2020, "All Time Low" lanzaba su octavo álbum "Wake up, Sunshine". Producido por la banda estadounidense junto a Andrew Goldstein y Zakk Cervini e integrado por canciones compuestas por Alex Gaskarth con Matthew Musto y Colin Brittain, el álbum fue lanzado en un contexto marcado por la pandemia: "solo espero que sea un escape para la gente que lo escuche" expresó Gaskarth. Entre las canciones se encuentran "Melancholy kaleidoscope", "Sleeping in", "Some kind of disaster" y "Monsters".



