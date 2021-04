También participarán Vélez Sarsfield y El Frontón, club organizador. Las Auriazules se preparan para el próximo campeonato de la Primera B Femenina de AFA.

El plantel femenino de Puerto Nuevo continúa con su preparación para el próximo campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y en ese marco, este sábado estarán disputando un triangular amistoso en San Andrés de Giles.

Allí se medirán contra El Frontón, club organizador, y Vélez Sarsfield, equipo que ascendió recientemente a la Primera B y será rival de las Auriazules en la próxima temporada de AFA.

Las dirigidas por Néstor Daniel Gómez vienen desarrollando una intensa pretemporada, con una fuerte preparación física en las primeras semanas y ampliando la base de jugadoras gracias al trabajo que se realiza en Reserva y divisiones juveniles. Además, también están participando en un torneo de verano que se desarrolla en Tigre y en el que están clasificadas para la final que disputarán ante Santa Bárbara el próximo fin de semana.

Además, para el Campeoanto 2021, el Portuario sumó tres incorporaciones para el plantel de Primera: las defensoras Cintia Flamenco (ex San Miguel) y Abigail Pereira Mieres (ex Deportivo Español) y la delantera Micaela Rodríguez (ex Deportivo Español).

"Ya dejamos atrás la parte fuerte de la preparación física y ahora estamos abocados a desarrollar más los trabajos futbolísticos, técnicos y tácticos, incluyendo los encuentros amistosos que nos van dando rodaje", contó el preparador físico Matías Valerio.

En ese marco y mientras esperan la confirmación oficial sobre la fecha de arranque del campeonato de la Primera B (sería en la segunda quincena de abril), este sábado, las chicas de Puerto Nuevo tendrán la oportunidad de seguir sumando rodaje en este triangular amistoso con El Frontón y Vélez Sarsfield que se podrá seguir por el canal de Youtube de Rincón Fortinero.