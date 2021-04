» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 03/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

El plantel realizará su último entrenamiento con vistas al partido que se jugará este domingo a las 15.30. De la Riva analiza variantes en defensa y el mediocampo. Al mismo tiempo que hoy estará comenzando la cuarta fecha del Campeonato 2021 de la Primera Nacional (ver aparte), Villa Dálmine cerrará su preparación para visitar mañana a Brown de Adrogué. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Lorenzo Arandilla y contará con el arbitraje de Jorge Broggi. Y para el Violeta será la oportunidad de estirar su invicto y, sobre todo, de buscar su primera victoria en el certamen. En ese sentido, el entrenador Felipe De la Riva evaluó en la semana variantes en la formación titular respecto a los once que presentó frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn el pasado domingo. En defensa, Franco Flores continuaría como lateral derecho, a pesar de las molestias que obligaron su reemplazo en el segundo tiempo de esa última presentación (caso contrario jugaría Santiago Moyano). Mientras en el lateral izquierdo, el DT probó con Marcos Sánchez como alternativa a Zaid Romero. En el mediocampo, entonces, no estaría Sánchez y, para reemplazarlo, De la Riva maneja dos opciones: si mantiene el esquema, ingresaría Germán Díaz; y si decide alistar un tradicional 4-4-2, su reemplazante sería Leandro Larrea. En este caso, Laureano Tello jugaría como "doble 5" junto a Ataliva Schweizer y el entrerriano lo haría como mediocampista externo por derecha. En tanto, en ofensiva se mantendrían Cristian Ojeda, Alejandro Gagliardi y Luciano Vázquez, quienes compartieron cancha por primera vez frente al elenco patagónico el último domingo. Claro está: son variantes que el entrenador evaluó durante la semana, de características ofensivas y que, incluso, le restarían centímetros en defensa. Por ello, dadas las reducidas dimensiones del campo de juego del estadio Lorenzo Arandilla (similares a la cancha de Atlético de Rafaela), no sorprendería que De la Riva finalmente se decante por mantener la misma formación titular que utilizó ante Guillermo Brown y guarde las modificaciones para otro compromiso.



LAUREANO TELLO REDONDEÓ UNA BUENA ACTUACIÓN ANTE GUILLERMO BROWN DE PUERTO MADRYN Y SEGUIRÍA COMO TITULAR.



