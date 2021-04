» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 03/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Hoy comienza la cuarta fecha







Este sábado se pondrá en marcha la cuarta jornada del Campeonato 2021 de la Primera Nacional. Por la Zona A se disputarán cuatro partidos, destacándose la visita de Belgrano de Córdoba (único equipo con puntaje ideal) a Mitre de Santiago del Estero desde las 19.00 horas. El Aurinegro llega a este encuentro con nueve bajas por casos confirmados de coronavirus, al tiempo que San Martín de Tucumán elevó una protesta a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) porque, según su visión, el elenco santiagueño no respetó el protocolo sanitario establecido en el partido que disputaron el fin de semana. Posteriormente, el Santo informó ocho positivos en su plantel (entre ellos, seis jugadores). Los otros tres cotejos de la Zona A que se disputarán hoy serán: Estudiantes de Buenos Aires vs Deportivo Riestra (15.30), Tigre vs Estudiantes de Río Cuarto (16.30) y Agropecuario vs Deportivo Maipú (17.30). En tanto, la Zona B cuenta con apenas dos encuentros programados para este sábado: Barracas Central vs Almagro (15.30) y Atlético de Rafaela vs Defensores de Belgrano (16.00). En La Crema, Walter Nicolás Otta volverá a estar en el banco de suplentes después de ausentarse en las primeras tres fechas (fue reemplazado por Félix Benito) por el evento coronario que sufrió en la previa al inicio del campeonato y que generó que deba ser intervenido de urgencia en su momento.

CON NUEVE BAJAS POR CASOS DE CORONAVIRUS, MITRE RECIBE HOY A BELGRANO.



Primera Nacional:

Hoy comienza la cuarta fecha

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar