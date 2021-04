GANÓ SAN LORENZO

En el inicio de la octava fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional, San Lorenzo venció anoche 2-0 como local a Rosario Central y logró su segundo triunfo consecutivo en el certamen. Así llegó a 11 puntos y quedó a una unidad de los tres escoltas de la Zona 1. Ayer, además, Patronato venció 2-0 a Aldosivi de Mar del Plata como local, mientras Platense derrotó 1-0 como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero.

BOCA, RIVER Y EL ROJO

En la continuidad de la fecha, este sábado se disputarán cinco encuentros y otros tres equipos grandes saldrán a la cancha: Independiente visitará a Talleres de Córdoba desde las 14.00; Boca Juniors recibirá a Defensa y Justicia a partir de las 18.30; y River Plate jugará en Sarandí frente a Arsenal desde las 21.00. La jornada se completa con Gimnasia vs Lanús (16.15) y Sarmiento vs Atlético Tucumán (16.15).

LOS ANDES, EN LA CATEDRAL

El plantel de Los Andes pasó ayer por el Resto Bar La Catedral de nuestra ciudad, en la previa del encuentro que el Milrayitas disputará hoy desde las 13.05 frente a Defensores Unidos de Zárate por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana. Este sábado también jugarán: UAI Urquiza vs Acassuso, Deportivo Armenio vs J.J. Urquiza y Fénix vs Colegiales.

PRIMERA C: FECHA 5

La quinta fecha del Torneo Apertura de la Primera C comenzará hoy con seis encuentros: Ituzaingo vs Victoriano Arenas, Argentino de Merlo vs Atlas, Berazategui vs Luján, Excursionistas vs Deportivo Español, Central Córdoba (R) vs El Porvenir y San Martín (B) vs Sportivo Italiano.

PRIMERA A FEMENINA

La segunda fecha de la máxima categoría del Torneo Femenino que organiza la AFA comenzará hoy con cinco cotejos. Por la Zona A jugarán San Lorenzo vs Gimnasia (14.00, TNT), SAT vs Lanús y Defensores de Belgrano vs Racing Club. Y por la Zona B lo harán: Estudiantes (LP) vs Rosario Central e Independiente vs Excursionistas.

ACTIVIDAD EN EUROPA

Después del receso por el comienzo de las Eliminatorias Europeas, las principales ligas del continente retoman hoy la acción de sus campeonatos. En España, Real Madrid será local ante Eibar (11.15, ESPN), en una jornada que también tendrá la final de la Copa del Rey entre Athletic Bilbao y Real Sociedad (16.30, DirecTV) que quedó pendiente el año pasado. En tanto, en Inglaterra se disputarán cuatro encuentros de la Premier League: Chelsea vs West Bromwich, Leeds United vs Sheffield United (11.00, ESPN), Leicester City vs Manchester City (13.30, ESPN) y Arsenal vs Liverpool (16.00, ESPN). En tanto, la Serie A de Italia programó íntegramente la 29ª fecha para hoy: el líder Inter visita a Bologna (15.45, ESPN), mientras el escolta Milan recibe a Sampdoria (7.30, ESPN). Finalmente, en Francia habrá choque de líderes: Paris Saint Germain recibe al Lille (12.00, ESPN).