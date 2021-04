» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 04/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Motociclista herido en Ruta 9







Lo encerró un camión y terminó impactando contra el guardarrail del acceso a Las Praderas. El conductor de una Yamaha 600 voló por el aire el viernes por la mañana, luego de impactar a alta velocidad contra el guardarrail que circunda el acceso de Ruta 9 al barrio Las Praderas. Aparentemente, fue encerrado por un camión y para no circular por la banquina, decidió tomar la bajada que no conocía y tiene un brusco giro hacia la derecha que no alcanzó a describir con la moto. Al impactar contra el guardarrail, por la inercia voló más de 10 metros por el aire, cayendo sobre el pasto del cantero existente entre la Ruta y la colectora. Inicialmente fue asistido por un grupo de motociclistas que pasaba por el lugar, y luego llegó un móvil del SAME que lo trasladó hasta el Hospital.





#Ahora accidente de moto en Panamericana Km 65 a Capital. Una Yamaha 600 al verse encerrada por un camión tomó la salida a Las Praderas y en la curva a Colectora chocó el guardarrail. Dos motociclistas dieron aviso al 911, fue trasladado por SAME al hospital. CP zona 6 pic.twitter.com/7wdaKmM5Je — Daniel Trila (@dantrila) April 2, 2021

Motociclista herido en Ruta 9

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar